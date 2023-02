Pastacaldi va in pensione "Sedici anni bellissimi"

La preside Pastacaldi va in pensione. Dopo sedici anni alla guida del liceo artistico Petrocchi si prepara a lasciare il timone il primo settembre 2023. Abbiamo fatto una chiacchierata con lei parlando di gioie e dolori, della scuola e degli studenti, ma non solo. E con piccoli sguardi al futuro. "Ho fatto la docente per molti anni. Ero qui a Pistoia, al Pacini, poi mi sono trasferita a Prato, in un liceo dove non mi sono trovata bene. Ero disposta a qualsiasi cosa pur di venire via. E nel 2004 ho deciso di fare il concorso. Il 1 settembre 2007 sono arrivata qui al Petrocchi. Le mie passioni da sempre sono l’arte, l’antiquariato e la cucina. Andai anche all’Alberghiero, che poi venne dato per trasferimento e quindi il destino mi ha portato qui. Entrando in questa scuola mi sono sentita subito a casa". Com’era il Petrocchi al suo arrivo? "Era una scuola anarchica, senza mai presidi con incarico continuativo, non aveva una linea. E quindi mi sono rifatta da una parte. C’era da organizzare gli spazi, come la presidenza, e senza oneri per la Provincia. Ho cercato mobili tra quelli in disponibilità nella scuola, sparsi e dimenticati. Con la falegnameria interna abbiamo...