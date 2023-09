Passo importante a Pistoia: giardini terapeutici per l'Alzheimer

La strada è appena stata tracciata. Con questo primo passo, inoltre, si può aprire la breccia per esportare i giardini terapeutici in spazi pubblici anche nel resto d’Italia. "Sono rimasto colpito positivamente – conclude Andrea Mati – dalla volontà che il sindaco di Cesena si è preso di fronte a tutti di esportare questo progetto anche in altre città italiane confrontandosi con altri sindaci suoi colleghi, in modo da dare un posto sicuro, ed una chance per non arrendersi totalmente al destino di chi è afflitto dall’Alzheimer".