Passione per il mestiere, qualità e fantasia Il gelato di "Dolce amaro" ha una sua storia

Da dieci anni a questa aperta chi si trova nella piazza principale di Quarrata e ha voglia di un buon gelato può contare su Dolce Amaro. La conosciamo grazie al contest "Un gelato per l’estate", realizzato da Confcommercio in collaborazione con La Nazione, che ci porta alla scoperta delle storie dei maestri del gelato della provincia di Pistoia, tra i volti e i sorrisi di chi sta dietro al bancone e offre il magico dolce ghiacciato. La gelateria, che si trova in piazza Risorgimento 19a, è stata fondata da Camilla Fronzoni ed Edoardo Torcasio nel 2012, quando gli allora 23enni decisero di aprire una gelateria in un luogo centrale a Quarrata. "Io avevo sempre lavorato in gelateria, soprattutto a Firenze dove mi è stato insegnato il mestiere – spiega Camilla Fronzoni – Edoardo invece è uno chef, viene dal mondo della ristorazione e ha lavorato anche in locali stellati. Insieme cerchiamo sempre di trovare la formula giusta per creare nuovi gusti, abbinamenti, ci piace sperimentare e vedere dove ci porta l’estro e la fantasia". Per il gelato da Dolce Amaro vengono scelti soltanto gli ingredienti migliori.

"Il nostro è un gelato molto digeribile – sottolinea Fronzoni –, fatto con materie prime scelte, come la frutta rigorosamente fresca e una costante ricerca dei prodotti più buoni, come la nocciola igp del Piemonte, il pistacchio siciliano, il latte della Maremma, presto arriveranno anche i buonissimi mirtilli dell’Abetone. I gusti che vanno per la maggiore sono arachide salato, caramello salato, ‘gioia’: una ganache di cioccolato fondente, il gusto agli amaretti e passito di Pantelleria, il gusto al brigidino, il ‘fondente’, realizzato con diversi tipi di cioccolato fondente e ogni mese c’è un nuovo gusto, tipo fragola e prosecco, ananas e ginger, insomma ci piace sperimentare". Da Dolce Amaro non si trova solo gelato ma anche semifreddi, granite siciliane. "Abbiamo deciso di partecipare perché queste iniziative ci piacciono ed è sempre bello mettersi in gioco e rivolgerci ai nostri affezionati clienti anche attraverso le pagine del giornale", conclude la titolare Camilla Fronzoni. Per votare la gelateria Dolce Amaro di Quarrata come vostra preferita sarà sufficiente ritagliare, compilare e inviare i coupon (che trovate ogni giorno pubblicati su La Nazione) nelle sedi indicate anche sul coupon stesso.

Samantha Ferri