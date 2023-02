Passione Giappone: i Manga e la cultura nipponica Laboratorio per bambini con Riccardo Pierucci

Oggi, sabato 25 febbraio, alla caffetteria del teatro Moderno di Agliana, secondo appuntamento del progetto "Passione Giappone: i Manga e la cultura nipponica" dedicato al disegno dei fumetti giapponesi. L’appuntamento è alle 10.30. Protagonisti saranno i bambini dai 7 ai 10 anni, guidati da Riccardo Pieruccini, alias ‘Ruggine’, in un laboratorio introduttivo ai corsi per disegnare Manga. Il laboratorio è a ingresso libero per un massimo di 15 partecipanti. La carriera come fumettista e illustratore di Riccardo Pieruccini inizia nel 2002, anno in cui vince il concorso ‘Pierlambicchi D’oro’, prestigioso premio per aspiranti fumettisti. Ha all’attivo collaborazioni e pubblicazioni nel mondo del fumetto, realizzazioni di lavori in campo pubblicitario e cinematografico per agenzie come Indigo Film, Colorado Film production e Brw, in particolare in produzioni di Gabriele Salvatores, Diego Abatantuomo e Aldo Giovanni e Giacomo. Gestisce corsi alla Lucca Manga School, con cui collabora dal 2014, ed è proprio all’introduzione a questi che il laboratorio si dedicherà toccando argomenti come costruzione, espressioni e recitazione dei personaggi. Il progetto ‘Passione Giappone’, premiato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, supportato dall’associazione Il Moderno e patrocinato dal comune di Agliana, proseguirà con il terzo appuntamento il 18 marzo alle ore 21.30, con Caterina Rocchi, fondatrice e direttrice della Lucca Manga School su ‘Come si diventa mangaka professionista, come si crea un fumetto e come lo si insegna’. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0574.673887.

Piera Salvi