’Passi Luetta’ a Prataccio. Restaurata l’antica via

Gli abitanti di Prataccio hanno accolto con entusiasmo la ristrutturazione della storica "via passi luetta" che collega la borgata di Africo con il paese. "È stata un’attesa lunga quella degli abitanti di Prataccio – racconta il vicesindaco, Giacomo Buonomini – per vedere realizzata la riqualificazione della via pedonale che collega la borgata di Africo e il paese di Prataccio, ma all’inizio del mese di maggio ha finalmente visto la luce una nuova via pedonale completamente riqualificata. Si tratta di una strada pedonale – prosegue il racconto - lunga poco meno di 200 metri, oggi, a lavoro realizzato, sistemata in modo ordinato con la pavimentazione interamente in pietre a faccia vista che poggiano su un adeguato massetto. Il lavoro è stato realizzato, su incarico dell’ufficio tecnico del Comune di San Marcello Piteglio dall’impresa locale locale Likskendaj Besnik per un costo di circa circa 33.000 euro più iva".

Andrea Nannini