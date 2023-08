Passi avanti per "Pistoia Fitolab" Costituita la società che gestirà l’innovativo laboratorio sanitario

Il Distretto Vivaistico Ornamentale pone un altro tassello verso la creazione del laboratorio di autocontrollo fitosanitario, voluto dai vivaisti pistoiesi per proteggere le proprie piante dalle fitopatologie ed essere più competitivi sui mercati.

Dopo l’atto di costituzione della società che gestirà il laboratorio, siglato circa un mese fa, nel corso dell’ultima assemblea del Distretto è arrivato l’annuncio ufficiale della creazione di “Pistoia Fitolab”, attualmente una Srl che in seguito diventerà Società consortile e che vede l’Associazione Vivaisti Italiani (soggetto referente del Distretto Rurale Vivaistico di Pistoia) avere avrà la quota maggioritaria, mentre gli altri soci, ovvero Agricoltori Italiani Toscana Centro,Coldiretti Pistoia e Confagricoltura Pistoia, avranno una quota di minoranza paritaria.

Non è stata però questa l’unica notizia di rilievo emersa dall’assemblea. Il presidente del Distretto, Francesco Ferrini, ha infatti preannunciato due eventi importanti.

Innanzitutto, è ufficializzato che si sta organizzando una visita ufficiale del Ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida ai vivai del Distretto intorno a fine settembre, come confermato dall’assessore comunale al vivaismo Gabriele Sgueglia. L’incontro dovrebbe avvenire dopo che la nuova legge quadro sul florovivaismo, portata avanti in particolare dal Sottosegretario all’agricoltura pistoiese Patrizio La Pietra, sarà passata in Conferenza Stato-Regioni.

Il secondo annuncio del presidente Ferrini è stato quello dell’imminente convenzione con l’Istituto professionale "De Franceschi-Pacinotti" per l’alternanza scuola-lavoro, che consentirà agli studenti di imparare le tecniche di produzione vivaistica per un futuro ingresso nei vivai del Distretto. Tema molto sentito dalle imprese vivaistiche, sempre alla ricerca di manodopera giovane e qualificata.

Ferrini si è poi soffermato sul percorso progettuale, già illustrato in passato, per consentire l’uso nel territorio delle acque reflue del depuratore di San Colombano di Firenze. Acque compatibili con i nuovi standard europei per il riuso delle acque reflue e ricche di azoto e fosfori, stando a quanto spiegato da Ferrini, che ridurrebbero la necessità di fertilizzanti chimici, quasi triplicati di prezzo negli ultimi due anni. L’idea è realizzare una grande infrastruttura, finanziata con investimenti pubblici, capace di portare a Pistoia tra i 20 e i 25 milioni di metri cubi all’anno di acque reflue depurate.

Al momento, il sistema dovrebbe prevedere un grosso tubo, probabilmente di acciaio, che porterà l’acqua ai principali punti di adduzione da cui si diramerà una rete capillare per servire le diverse aree e, a seguito dell’assemblea distrettuale, si è svolta una riunione con i tecnici nominati dalle varie associazioni di categoria per parlare del percorso che potrebbe seguire.

"Ci sono vari aspetti tecnici che richiederanno impegno – ha detto Ferrini – ma l’acqua arriverà a Pistoia gratuitamente e poi ci sarà un costo alquanto basso per chi la utilizzerà. Un ulteriore passo avanti del Distretto nella direzione dell’economia circolare e della sostenibilità. Si tratta infatti di un’acqua che può essere utilizzata in agricoltura e che, se fosse sottoposta a un ulteriore trattamento con ultravioletto, potrebbe essere impiegata anche per la produzione agroalimentare".

