Pasqua più bella con l’uovo sospeso Così la campagna Ant regala sorrisi

Torna per il terzo anno il progetto dell’Uovo Sospeso di Ant. Ispirato al famoso caffè sospeso napoletano ma in versione pasquale, il progetto dà la possibilità a tutti, aziende e privati, di raddoppiare la solidarietà. Oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua, ordinabili online sul sito Ant, con un’offerta minima di 16 euro sarà possibile donare un uovo di cioccolato da 500 grammi, al latte o fondente, a persone bisognose del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore. "Se c’è una tradizione tutta italiana legata al concetto di solidarietà che meritava di essere rilanciata, è quella delle offerte di cibo ‘sospese’ – ha dichiarato il delegato ANT di Pistoia e Prato, Tiziano Sperandini –, un segno di come essere davvero solidali significhi esserlo in modo totalmente disinteressato, anche e soprattutto nei confronti di chi non conosciamo. Diamo la possibilità ai cittadini pistoiesi e pratesi di "lasciare in sospeso" a beneficio del prossimo un uovo di cioccolato, che nel periodo pasquale sarà certamente un regalo gradito e consentirà a noi di portare assistenza a casa di chi è malato di tumore". Ant a Pistoia ha coinvolto la Fondazione Raggio Verde e l’Associazione Agrabah che si occupano di bambini e ragazzi affetti da autismo. La Fondazione Raggio Verde è anche impegnata a costruire un loro progetto di vita. "Prendiamo di nuovo parte con piacere a questo progetto al quale teniamo molto – ha sottolineato Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e presidente della Società della Salute Pistoiese –. L’Uovo Sospeso ha una doppia valenza: raccogliere fondi per la Fondazione Ant, che da anni porta avanti l’assistenza domiciliare ai malati oncologici e ai loro familiari, e regalare un sorriso e una piccola golosità ai ragazzi della Fondazione Raggio Verde. La generosità dei pistoiesi si farà sicuramente sentire per raggiungere un grande obiettivo. Un sentito ringraziamento alle due Fondazioni per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio". Giancarlo Magni, presidente Fondazione Raggio Verde, ha ringraziato la Fondazione Ant e ha invitato anche le famiglie dei suoi assistiti a partecipare attivamente all’acquisto delle uova di Pasqua per sostenere l’assistenza medico-specialistica dell’Ant. "Oltre al risultato concreto di questo progetto – ha detto Magni – è fondamentale creare sul territorio una "rete solidale" che possa dare risposte sempre più adeguate ai tanti bisogni emergenti. Fondazione Raggio Verde si dichiara disponibile per nuove, simili iniziative". Per chi vuole contribuire, sarà possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la referente locale Benedetta Leoni al 345 1562312 o scrivendo a [email protected]

Gabriele Acerboni