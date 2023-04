Pasqua e Pasquetta a "km zero" Un week-end tra fede ed eventi

Qualche incertezza meteo sparsa, così dice il consorzio Lamma, sulla giornata di domenica, completamente scacciata però sulla giornata di lunedì, Pasquetta, per tentare di godere appieno del primo vero weekend lungo festivo che sa di primavera. Dici Pasqua e Pasquetta e l’automatismo più scontato per molti è zoo: niente di più piacevole per assaporare o riassaporare un luogo tanto amato dai piccini ma anche dai più grandi, in una due-tre giorni che si annuncia sold out.

Capitolo cultura e musei, per i quali l’imperativo è ‘tutti aperti’. Così è per la rete dei Musei Civici (Spedale del Ceppo, Palazzo Fabroni, Arte antica in palazzo comunale), tutti accessibili con orario continuato dalle 10 alle 18 da sabato a lunedì. Per la rete dei siti museali privati, porte aperte anche a Pistoia Sotterranea (info: 0573.368023) e nel circuito Pistoia Musei, dove sarà possibile godere della mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa" a Palazzo Buontalenti (aperta regolarmente sabato e domenica, eccezionalmente lunedì 10 e martedì 11 aprile dalle 10 alle 19), ma anche apprezzare le Collezioni del Novecento custodite nell’attiguo Palazzo de’ Rossi 24 (dalle 10 alle 20); per chi ancora non avesse avuto modo di visitarlo, sarà aperto anche il nuovissimo Museo di San Salvatore (aperti sabato, domenica e lunedì ore 10-18). Dalle 8.30 alle 13.30 di domenica e lunedì aperta anche la Fortezza Santa Barbara (ingresso libero) e la ex Chiesa del Tau (ma solo su prenotazione; 0573.24212 chiamare dalle 8.30 alle 13.30 oggi o domani). Venendo ai luoghi della fede ad interesse culturale e storico, sarà possibile visitare il Battistero di San Giovanni (sabato e lunedì dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; ingresso gratuito), il Campanile (salite anche domenica e lunedì ogni ora a partire dalle 10.30. Biglietti a 10 euro, ridotto a 5,50; info 334.1689419), la Cattedrale di San Zeno (sempre aperta, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19) dove sarà possibile essere accompagnati a visitare l’Altare d’Argento con una audioguida; il biglietto costa 5 euro e si acquista al Battistero, opzione combinata Campanile-Altare a 12 euro. Aperte con orario 10-13 e 14-17 le chiese di Sant’Andrea e San Giovanni Fuorcivitas (chiusura martedì), con l’eccezione per le prima nel giorno di Pasqua e nelle domeniche in generale per svolgimento delle funzioni dalle 10 alle 13. Per le visite, l’accesso alle due chiese è gratuito per i residenti a Pistoia; per gli altri possibilità del biglietto singolo o anche cumulativo per entrambe le chiese a 4 euro.

Salendo più su, la giornata clou per i siti dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è certamente Pasquetta con apertura dalle 15 alle 10 e visite guidate ai musei della Gente dell’Appennino Pistoiese di Rivoreta e al Naturalistico Archeologico dell’Appennino di Gavinana, mentre saranno oggetto di visita guidata anche la via della castagna e del carbone all’Orsigna e la Ghiacciaia della Madonnina de Le Piastre (ingresso a offerta libera; info: 800.974102). A Cutigliano, su iniziativa di pro loco e commercianti, questo sabato caccia alle uova di Pasqua con premi per tutti (dalle 15.30) e dalle 16 in piazza Catilina ecco sfornar delizie il banchino dei necci di farina di castagne; lunedì, giorno di Paquetta, alle 12 si inaugurano le cassette per il libero scambio di libri realizzate dall’abile artigiano Michele Monticelli e dalle 12.30 al parco delle scuole di Cutigliano merendina in compagnia e pic-nic con giochi in allegria (info: [email protected]). Infine a Piteglio nel lunedì di Pasquetta merendina all’insegna della Festa della farina dolce, antichissima tradizione che risale al 1384: dalle 10 processione alla Pieve Vecchia, alle 10.30 santa messa dedicata al latte della Madonna, dalle 12 panini con salsiccia e necci e dalle 14 polenta dolce, castagnaccio e frittelle dolci. In paese bancarelle di prodotti tipici locali e di artigianato, con apertura della torre campanaria e visite guidate alla chiesa.

red.pt.