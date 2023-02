Partiti i primi Tir per Turchia e Siria

Dopo due giorni di autentica maratona per consegnare tutto quanto nei tempi, inscatolare, catalogare e caricare sui mezzi, nella prima mattinata di ieri sono partiti da via di Badia, sede logistica della Giorgio Tesi Group, i primi camion pieni zeppi di beni di prima necessità, alimenti, vestiario e quant’altro da portare alle popolazioni terremotate di Turchia e Siria, sconvolte dal violentissimo sisma della scorsa settimana che ha causato, purtroppo, decine di migliaia di vittime e il bilancio non è ancora definitivo. In tutto sono stati raccolti 2600 colli, 7248 sacchi e 16 pallet: numeri davvero di spessore per questa raccolta umanitaria promossa dalla Giorgio Tesi Group, in collaborazione con il proprio cliente turco Gardensa Cicekcilik, in favore di queste popolazioni. "Dal nostro polo logistico – spiegano dalla Tesi Group – sono partiti i primi due Tir messi a disposizione per il trasporto verso la Turchia del materiale raccolto, che arriveranno nella provincia di Hatay, dove saranno smistati a cura della Protezione Civile Turca. Nei prossimi giorni partiranno altri mezzi pesanti in modo da garantire l’arrivo di questi beni di prima necessità nel minor tempo possibile". Una corsa alla solidarietà che ha coinvolto tutta la città e non solo con numerose associazioni che hanno testimoniato la loro vicinanza portando direttamente in sede prodotti necessari: dalla parrocchia di San Michele Arcangelo al Bottegone al Fondo "Marco Mungai", tanto per citarne alcuni, che si sono adoperati in prima persona affinché tutto filasse liscio e il materiale venisse consegnato nei tempi richiesti.

"Un sentito ringraziamento – conclude la Giorgio Tesi Group – va a Coldiretti Pistoia, alle tante Associazioni, agli Enti, ai colleghi vivaisti e a tutti i privati cittadini, che con il loro contributo hanno consentito di raggiungere questo straordinario risultato che conferma, ancora una volta, la grande solidarietà di Pistoia e del suo territorio".

La seconda raccolta dopo quella per la popolazione ucraina, un anno fa, è stata ugualmente imponente: il segno di una provincia che presta grande attenzione al prossimo, quando è in difficoltà.

Saverio Melegari