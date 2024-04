Partita l’asfaltatura sulla Lizzanese, ma senza avviso: traffico in tilt

Il viadotto di Maresca protagonista, anche se non direttamente, dell’ennesima vicenda surreale che ne ha segnato la vita degli ultimi 5 anni. La buffa storia si è consumata ieri mattina facendo riflettere gli automobilisti sul fatto che i cittadini sono sempre meno considerati, tant’è che non si segnalano più nemmeno l’inizio dei lavori. Ma veniamo ai fatti: nella prima mattina, senza alcun preavviso e senza l’apposizione di segnaletica che informasse l’utenza, sono iniziati i lavori di asfaltatura del tratto di strada che dal viadotto sul torrente Maresca, ormai conosciuto ai più come "Il ponte di Marmo" conduce al passo del Poggio per poi ricongiungersi alla Statale 66 in prossimità di San Marcello. Il tratto interessato è compreso dal viadotto al bivio di Borgo Freddo, ed era già stato asfaltato pochi mesi addietro ma, la Provincia di Pistoia, proprietaria della strada, ne aveva contestato il lavoro. Così la ditta incaricata ha provveduto ad una nuova esecuzione dell’asfaltatura.

L’Ufficio Viabilità della Provincia ha emesso l’apposita ordinanza dirigenziale pubblicandola il giorno 8 aprile che recita: "SP 18 Lizzanese - tratto compreso tra il viadotto di Maresca e via Borgofreddo - Comune San Marcello Piteglio, località Maresca - istituzione senso unico alternato per i lavori di ripristino del manto stradale dalle ore 8 dell’11 aprile alle 18 di venerdì 12" ma, nessuno ha informato dell’inizio dei lavori, così gli automobilisti si sono trovati ad eseguire lo slalom tra i mezzi che stavano lavorando, c’è stata anche una scolaresca, composta da una cinquantina di ragazzi che ha dovuto raggiungere a piedi il primo luogo utile per salire sul bus che li doveva portare a destinazione, costretto a fare manovra nel primo spazio di fortuna individuato, per far salire i ragazzi in sicurezza, come è infatti puntualmente avvenuto.

Andrea Nannini