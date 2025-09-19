Partita di scacchi viventi dedicata alla memoria di Lorenzo Andreotti

Sarà dedicata a Lorenzo Andreotti, il ragazzo di 18 anni di Prunetta scomparso nei giorni scorsi, dopo una breve e inesorabile malattia che non gli ha concesso possibilità, la partita di scacchi viventi che si giocherà domani, sabato 20 settembre, a Pistoia, in piazza del Duomo alle ore 18, in occasione di "Pistoia Medioevale". L’iniziativa è stata presa dall’Associazione Scacchi Dinamici che ha avuto il sostegno e la collaborazione del circolo Scacchistico Pistoiese, della Compagnia dell’Orso e dell’Associazione Musicale e Culturale Domenico Achilli. Lorenzo era il secondogenito di Paolo Andreotti, molto conosciuto sulla Montagna Pistoiese, al vertice del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese e dell’Associazione Scacchi Dinamici. Lorenzo ha lasciato il fratello maggiore Gianmarco e la mamma Roberta, insegnante. Era uno studente del liceo classico Niccolò Forteguerri di Pistoia e un volontario della Fondazione Maic, missione che ha ricoperto con profonda dedizione e amore per il prossimo. C’è un’altra iniziativa in memoria di Lorenzo ed è il 5 ottobre a Calenzano, alle ore 16.15: in occasione della Rievocazione Storica, sarà svolta un’altra partita vivente e sarà dedicata anche questa a Lorenzo. Per l’occasione è arrivato anche il sostegno dell’Associazione Val Marina. La morte di Lorenzo Andreotti ha lasciato l’intera comunità pistoiese ammutolita e la spaventosa velocità con cui la malattia l’ha rubato alla famiglia e agli amici ha lasciato spazio solo a una spaventata solitudine. Lorenzo era una persona solare, forte di una capacità di condividere affetti e problemi che l’aveva fatto diventare punto di riferimento per il mondo Maic, ma non soltanto quello. L’iniziativa ha suscitato approvazione da parte di molte persone e se ne auspica il prosieguo perché ricordare una figura come quella di Lorenzo è un dovere morale.

Andrea Nannini