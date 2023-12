Partigiano Gherardini. Riqualificata la targa

Memoria e promessa rispettate. Ieri nel giardino di Candeglia, intitolato a Pietro Gherardini partigiano residente della frazione Pistoiese, è stata sostituita la targa commemorativa. Non molti giorni fa si era arrivati al culmine di una protesta per voce di Anpi, ma sostenuta dagli stessi familiari di Gherardini, dal consigliere Tosi del Pd e associazioni, che richiedevano la sostituzione della vecchia targa ormai molto rovinata e illeggibile. Un gesto, quello della sostituzione, per onorare la memoria del partigiano Gherardini di Candeglia, medaglia al valore militare. La presa disposizione fu anche infiammata dal fatto che nel giardino fossero spuntati dei cartelli in legno che riportano scritto solo "Parco Candeglia", senza l’intitolazione al concittadino valoroso. Così come fu scritto anche su un volantino che presentava l’inaugurazione prossima di una panchina rossa per la sensibilizzazione al tema dell’eliminazione della violenza verso le donne. Fu proprio in quella occasione, alla presenza del sindaco Tomasi, che Filippo Fontana, consigliere comunale di maggioranza e promotore dell’iniziativa della panchina, specificò nel suo discorso che il giardino non avrebbe mai cambiato nome e che sarebbe sempre rimasto intitolato a Pietro Gherardini. Fontana avvertì anche che la nuova targa era in procinto di essere terminata. Detto fatto. A una decina di giorni dall’annuncio, ieri mattina, la nuova targa commemorativa ha preso il posto della vecchia deteriorata. Anpi, insieme a cittadini e i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno commemorato tutti momento, rendendo omaggio al partigiano di Candeglia che spese la sua gioventù combattendo per l’antifascismo.

Gabriele Acerboni