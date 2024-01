Partecipanti da tutta Italia. E i bambini pianteranno gli alberi

PISTOIA

Una vera e propria maratona quella di venerdì 26 gennaio che vedrà protagonisti le due anime di Green Heroes, Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado. Questa la scaletta del piccolo tour cittadino. Alle 10 i due ospiti aiuteranno i bambini della scuola dell’infanzia Il giardino Segreto di via Sestini a piantare nuovi alberi donati da Giorgio Tesi Group nel giardino del complesso scolastico. I green heroes sono invece attesi per le 12 presso la sede della Giorgio Tesi Group in via di Badia 14.

Tra le realtà che al momento hanno confermato la propria partecipazione alcune aziende d’eccellenza della Toscana quali Aboca con sede a Sansepolcro, Lucart dal polo lucchese della carta, Menichetti di Fucecchio, e Rifò dalla vicina Prato e dal resto d’Italia. Tra queste la laziale AzzeroCO2, una delle prime ESCo (Energy Service Company) italiane, Pieces of Venice dal Veneto, che trasforma gli scarti di legno nella Laguna in pezzi unici, la siciliana Babbaluci, gruppo giovanile che si prende cura del verde, strappando metri alla criminalità organizzata e la piemontese Sales che rende sostenibili imballaggi ed etichette, dando lavoro a 50 persone.

Nel primo pomeriggio, dopo una breve visita all’azienda pistoiese, i partecipanti si ritroveranno nella sala convegni della Giorgio Tesi Group per un confronto sulle attività del progetto, coordinati da Annalisa e Alessandro. La giornata più green di Pistoia prosegue alle 17.30 nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale con la doppia presentazione dei libri "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde" di Alessandro Gassmann (con Roberto Bragalone, postfazione di Annalisa Corrado e il supporto scientifico di Kyoto Club) e "Pensiamo verde. Storie, proteste e proposte per cambiare il mondo" di Annalisa Corrado. L’incontro è aperto al pubblico.