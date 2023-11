"Parole e pensieri hanno saputo dire tutta la ricchezza della vita di Stefano"

Un mese fa, il 12 ottobre, la morte, prematura e improvvisa di Stefano Cianni, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri e Cavaliere della Repubblica. Era in pensione da poco. Aveva 59 anni. Un uomo che, all’Arma, e alla sua famiglia, aveva dedicato tutta la sua vita. Un investigatore di altissima caratura che aveva preso parte alle indagini di maggior rilievo condotte, negli anni, dai Carabinieri. Era stato anche al comando della Stazione di Montale. Ha lasciato un grande vuoto. Oggi sono la moglie Ornella e la figlia Alice a rendergli omaggio, con una lettera che contiene tutta la loro gratitudine nei confronti di chi, questi giorni di grande dolore, ha dimostrato loro affetto e vicinanza. Ecco il testo.

"Consapevoli di non poter fare un elenco esaustivo, la moglie Ornella e la figlia Alice, insieme ai familiari di Stefano Cianni, ringraziano l’Arma dei Carabinieri tutta, i colleghi del Nucleo Investigativo di Pistoia e i compagni del 69° corso Iglesias, l’ordine degli avvocati, i magistrati, il Sindaco di Pistoia, Montale e Fratte Rosa, la Preside dell’Istituto Comprensivo Marconi-Frosini, tutto il personale scolastico, le colleghe e i colleghi, i genitori e i bambini della scuola primaria Civinini-Arrighi, la redazione di narrativa di Giunti Editore, gli amici del Golf Club di Montecatini Terme, gli amici di sempre, e chi ha incontrato Stefano nelle situazioni più minute della vita di ogni giorno, per l’affetto, la vicinanza, le testimonianze professionali e umane che hanno loro regalato in un momento di profondo dolore.

"I pensieri e le parole ricevute sono state fondamentali per capire ancora più a fondo che il senso di una vita risiede nel segno che lasciamo dietro di noi: se così è, Stefano ha allora avuto un’esistenza piena e ricca di significato, e il suo ricordo e il valore del suo impegno e della sua presenza rimarranno impressi in moltissime persone.

"Si ringrazia anche dal profondo del cuore chi ha voluto fare una piccola donazione in sua memoria. L’intero ricavato è stato devoluto all’associazione AMICI Italia ed Enpa, due realtà che per motivi diversi sono rappresentative di ciò che Stefano è stato".

l.a.