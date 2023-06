Parola a Culatore, il "re" dell’anello "Non tornerò a correre in piazza"

Parli di Giostra dell’Orso ed inevitabilmente parli di Gino Culatore il cavaliere simbolo di questa manifestazione, colui che ha segnato un’epoca, quello con il maggior numero di vittorie nello Speron d’Oro (9), quello che più di chiunque altro ha saputo incarnare lo spirito della Giostra dai primi anni ottanta fino ai duemila. Culatore dopo lo stop della corsa nel 2015 e la ripresa con una nuova Giostra ha deciso di dire basta concentrandosi su un altro tipo di competizioni, gare western, dove manco a dirlo ha riscosso grandi successi. La possibilità di rivederlo di nuovo in Piazza è qualcosa che affascina molto tutti gli appassionati della Giostra e i rumors circolati su un suo ritorno ha destato grande emozione ma anche scalpore, perché si era parlato di Leon d’Oro e questo aveva fatto storcere il naso ai rionali del Drago.

Culatore, ha veramente deciso di tornare a correre?

"No, non c’è niente di vero. Non corro con nessuno, nei confronti del rione del Leon d’Oro mi lega un’amicizia con alcuni cavalieri ma niente di più. Voglio bene alla Giostra e chiunque abbia bisogno di un consiglio troverà da parte mia sempre una porta aperta, ma non cambierei mai i colori del Drago".

Una suggestione, quella di un cambio, destabilizzante...

"Non ho mai cambiato colori in tutta la mia vita e di certo non mi metto a farlo adesso. Ho corso la Giostra nel Drago e solo nel Drago potrei tornare a correre".

Non ci sono possibilità di rivederla di nuovo in Piazza?

"Lo dico con il massimo del rispetto: se ci fossero altri cavalieri potrei pensarci, così non vedo nessuna possibilità. Per correre la Giostra bisogna essere dei guerrieri mentre oggi vedo tanti ragazzini. Per correre qui ci vogliono cavalieri fatti".

C’è da pensare a qualcosa per far crescere i giovani?

"Certamente, magari attraverso una pre Giostra, o la ’Giostrina’ come veniva chiamata un tempo, da cui sono partiti tanti giovani che poi sono arrivati a raggiungere ottimi risultati nella Giostra vera e propria. Si potrebbero organizzare corse durante l’anno. Come ho detto voglio bene alla Giostra e di idee ne avrei molte per poter fare crescere e magari migliorare la manifestazione: sono a disposizione per aprire un confronto".

Maurizio Innocenti