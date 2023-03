Parola a chi assume "La qualità della vita rappresenta una priorità tra i nostri candidati"

Il suo debutto vent’anni fa a Pistoia fu accolto come una grande novità. Il McDonald’s di via Guicciardini è cresciuto anno dopo anno e vuol crescere ancora: sono almeno quaranta le posizioni aperte per i vari negozi del territorio. Il titolare Vincenzo Galiano (associato Confcommercio Pistoia Prato), che lo ha rilevato nel marzo 2003, non nasconde l’entusiasmo.

Quali e quante figure professionali sta cercando?

"Abbiamo bisogno di incrementare il personale su tutti e quattro i nostri punti vendita sia perché il lavoro aumenta sia per far fronte al turnover fisiologico. Sotto questo punto di vista, necessitiamo di almeno dieci persone in più per ciascun punto vendita. Le mansioni di ingresso sono quelle di operatore, nel nostro mondo detto “crew”. Il contratto di ingresso generalmente è da apprendista".

Sono arrivate candidature?

"Costantemente, soprattutto nella fascia d’età tra i 18-30".

Quale la difficoltà maggiore riscontrata nella ricerca?

"La tematica potrebbe apparentemente essere quella relativa all’orario e alle modalità di lavoro: per come è concepito, infatti, il nostro mestiere richiede una disponibilità nei week end e in orari notturni. Tutto questo si svolge su turni, per cui a rotazione capita di lavorare nel fine settimana eo fino a tardi. La possibilità di un inquadramento contrattuale congruo, unito ad una robusta flessibilità – parliamo di part time composto da quattro oregiorno per sei giorni a settimana – determina tuttavia un’ampia risposta in termini positivi da parte dei candidati. L’equilibrio che si viene a generare tra vita privata e lavoro è un elemento che incide particolarmente. Ci tengo a precisare che tutti i nostri 270 dipendenti hanno un contratto stabile (CCNL Turismo e pubblici esercizi, ndr) che tra l’altro prevede 14 mensilità e sette settimane all’anno di ferie e permessi. Un part time di 24 ore a settimana percepisce uno stipendio netto di circa 700-800 euro al mese, oltre ai supplenti previsti da contratto (notturno, festivo, straordinario, anzianità...).

Durante il colloquio, quali le richieste mosse più di frequente dal candidato?

"Da dopo la pandemia notiamo una decisa accelerazione in termini di ricerca di una maggiore qualità della vita. Le richieste sono spesso legate, a prescindere dalla fascia d’età, a questo. Grande attenzione all’equilibrio tra ritmi di lavoro e retribuzione congrua. Come dicevo, un bilanciamento che riusciamo a raggiungere da tempo, con reciproca soddisfazione delle parti".

In passato il rapporto tra offerta e risposta era diverso secondo la vostra esperienza?

"Se penso a dieci anni fa, quando ad esempio aprimmo a Montecatini, devo dire che il numero di candidature che ci giungeva era superiore. Ad ogni modo anche oggi, quando apriamo un processo di selezione, le domande fioccano corpose. Cambiano gli stili di vita e il modo di approcciarsi al lavoro, ma certe dinamiche – come quelle che riguardano il nostro mestiere – restano intatte. I ragazzi di oggi sono capaci di ascoltare, imparano in fretta e intuiscono che nel nostro segmento ci sono possibilità di sviluppo enormi. Così, chi inizia dal primo gradino della scalinata può ambire a procedere nelle gerarchie".

elisa capobianco