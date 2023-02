Parlare contro? "No grazie, siamo gentili"

Vale la pena evitare parole scortesi, usando solo parole gentili? Ci abbiamo provato per una settimana e ci siamo riusciti solo in parte, forse perché non siamo abituati ad usare solo parole gentili ed abbiamo anche il bisogno di esprimere pensieri negativi o la nostra rabbia. Trascorsa questa settimana, però, abbiamo ricevuto tanto affetto, quindi abbiamo pensato che ne valesse la pena. Pensiamo che questa settimana ci abbia regalato molte soddisfazioni, abbiamo migliorato il nostro rapporto con gli altri, ci siamo abituati un po’ a parlare con parole gentili e abbiamo mostrato rispetto nei confronti degli altri. Inoltre, alla fine della settimana, per concludere l’esperimento ci siamo confrontati in un circle time. Ci siamo messi tutti in cerchio ed abbiamo espresso le nostre opinioni e riflessioni sulla settimana appena trascorsa. In verità non tutti erano proprio convinti dell’utilità del nostro esperimento ma era opinione di tutti che la gentilezza eviterebbe tanti conflitti inutili anche nella vita di tutti i giorni. Forse, anche gli adulti dovrebbero seguire il nostro esempio.