Parla il questore. Un po’ meno furti ma crescono le frodi: "Un lavoro di squadra"

PISTOIA

"La situazione dell’ordine e della sicurezza della provincia se rapportata ad altre realtà del contesto nazionale non desta particolare preoccupazione. Ciò è confermato dai dati sull’andamento della delittuosità sull’intero territorio provinciale, da cui si rileva un discreto decremento dei fatti reato denunciati rispetto agli anni precedenti".

Così il questore di Pistoia, Marco Dalpiaz, nel corso della celebrazione del 172esimo anniversario della Polizia di Stato, che si è svolta ieri in due momenti: il primo nel piazzale della Questura con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti della polizia, alla presenza del prefetto Licia Donatella Messina; e il secondo al teatro Manzoni, con le autorità istituzionali, ma anche con tanti cittadini e studenti che hanno affollato la platea e i palchi. Il questore Dalpiaz ha sottolineato il "lavoro di squadra che coinvolge, sotto l’egida del signor prefetto, tutte le forze di polizia".

"Se oggi Pistoia può ragionevolmente giovarsi di un sistema-squadra perfetto – ha aggiunto – è perché ognuno di noi operatori della sicurezza, quindi polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, operiamo in piena sinergia".

"I reati che più allarmano la comunità, incidendo sulla percezione di sicurezza dei cittadini – ha evidenziato il questore – sono quelli predatori (furti, rapine, danneggiamenti) per i quali si rileva un andamento pressoché costante con qualche leggera flessione per i furti e i danneggiamenti, mentre sono in crescita le truffe e le frodi informatiche. L’attività di contrasto ha registrato più di 38mila controlli su strada, 126 arresti e 854 soggetti deferiti all’Autorità giudiziaria in stato di libertà".

"La massima attenzione – ha ricordato ancora il questore – è stata riservata al controllo del territorio, con la predisposizione di servizi straordinari a potenziamento delle attività ordinarie, che hanno visto il concorso, insieme all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine di Firenze e altre specialità della Polizia di Stato, rivolti principalmente a vigilare le aree interessate da fenomeni di microcriminalità le aree della movida o di ritrovo di soggetti a rischio".

Nel complesso i dati fotografano una costante e sensibile diminuzione dei reati denunciati, che dal 2019 ad oggi sono calati di oltre il 26%, passando dai 12.776 di cinque anni fa agli attuali 9.441. "Significativo – ha osservato infine il questore Dalpiaz – è stato il contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti svolto dalla locale Squadra mobile e dai commissariati distaccati di Montecatini Terme e Pescia che ha consentito di individuare e arrestare i componenti di sodalizi dediti al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrare circa 2,5 chili di sostanze stupefacenti".

Patrizio Ceccarelli