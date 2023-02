Pantheon degli uomini illustri Lievitano i costi per il restauro

Crescono ancora i costi per il ripristino funzionale del "Pantheon degli uomini illustri" di piazza San Francesco, un progetto sul quale il Comune ha investito molto (già 400mila euro, equamente divisi fra risorse proprie ed un contributo della Fondazione Caript) ma che necessita di ulteriori migliorie. Una ricchezza inestimabile per la città anche se, negli ultimi decenni, poco sfruttata: una riqualificazione dell’area necessaria anche per contrastare fenomeni di micro-criminalità. Il cantiere, oramai, è aperto da più di due anni e, arrivati a questo momento, dopo aver sistemato il primo lotto d’intervento, si è messo mano al secondo che prevede, adesso, un incremento di spesa di 35mila euro, come scritto in una recente determina dirigenziale.

Rispetto alla cifra iniziale sopradescritta, grazie al ribasso d’asta si era arrivati nel 2020 all’assegnazione del Lotto 1 per 197mila euro complessivi salvo poi dover risalire per una prima variante in corso d’opera e, successivamente, per l’aumento dei costi delle materie prime.

Adesso si dice che "la variante risulta necessaria per la realizzazione di maggiori lavorazioni dovute alla consistenza e tenuta dell’intonaco che ha dimostrato in fase esecutiva situazioni di distacco sia della pellicola pittorica, numerose fessurazioni ed una serie di interventi sistematici di recupero delle superfici pittoriche necessari per portare a termine con successo il recupero". Pertanto, adesso, il valore del restauro ammonta a 445mila euro con la speranza che, nei prossimi mesi, sia di nuovo fruibile in tutto il suo splendore.

S.M.