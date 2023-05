Panoramic walk, l’evento In cammino per aiutare

Una domenica all’insegna della solidarietà, camminando. Domani, con partenza alle 8 da Candeglia, alle porte di Pistoia, passaggio a Cascina di Spedaletto e ritorno, è in programma la quinta edizione della "Panoramic Walk", una camminata non competitiva organizzata dall’associazione Ridere per Ricominciare Pistoia, che si propone di aiutare chi nella vita è stato meno fortunato. Sorta nel 2018, ha già raccolto risorse, generi di prima necessità e realizzato parchi per bimbi delle popolazioni terremotate del centro Italia. Quest’anno, il ricavato dell’iniziativa servirà ad acquistare delle panchine in ferro per la frazione collinare di Villa di Baggio. Grandi e piccini si inerpicheranno lungo la Provinciale 24 Pistoia Riola; anche in questa edizione, è stato raggiunto un eccellente numero di partecipanti. Venticinque saranno i chilometri complessivi: all’andata 17 lungo il tracciato asfaltato, al ritorno 8 passando attraverso il sentiero Cai, nel bosco. Ma nessuno si preoccupi: gli organizzatori hanno pensato a tutto. La quota di partecipazione, ad esempio, è comprensiva di gadget e punti ristoro. C’è la possibilità, per chi ne avesse voglia, di pranzare all’azienda agricola Iori. Sono stati allestiti un servizio di autoambulanza e un altro, gratuito, navetta. "Questa manifestazione intende essere un momento di aggregazione – spiegano all’unisono gli organizzatori –, una possibilità di allenamento per gli sportivi e modo simpatico di stare all’aria aperta, camminando per la salute e facendo al contempo solidarietà. In quest’edizione, tra l’altro, avremo con grande piacere fra di noi i fantastici ragazzi di ‘Plastic Free Pistoia’, che puliranno il percorso. L’associazione svolge un’intensa attività di sensibilizzazione per prevenire gli abbandoni". Chiunque desiderasse maggiori informazioni sull’attività di Ridere per Ricominciare può telefonare al numero 333 4749555. Intanto, tre Comuni, Montale Pistoia e Cantagallo, saranno in cammino, sotto il patrocinio della Provincia di Pistoia, per l’Altro.

Gianluca Barni