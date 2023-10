Palpeggiamenti all’allieva a scuola. Professore condannato a due anni. Dovrà anche risarcire la vittima

Si è concluso ieri mattina il processo che vedeva imputato un professore di un liceo pistoiese, accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua studentessa. L’insegnante è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione, interdetto dai pubblici uffici e sospeso dall’insegnamento per la durata della condanna (due anni). La sentenza è stata letta dal giudice Stefano Billet, presidente del collegio (a latere Jacqueline Monica Magi e Raffaella Amoresano) al termine della camera di consiglio. Il giudice ha stabilito anche che sia versata una provvisionale in favore della parte offesa di cinquemila euro, rimandando in sede civile la quantificazione del risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle spese legali, pari a tremila euro.

Durante la sua articolata requisitoria, il pubblico ministero Leonardo De Gaudio aveva posto l’attenzione sulla insussistenza di qualsiasi intento calunniatore da parte della studentessa, il cui racconto era sempre stato considerato attendibile, e aveva infine chiesto una condanna due anni, ritenute le attenuanti prevalenti sull’aggravante della minore età della parte offesa e la lieve entità dell’accaduto.

L’episodio contestato all’insegnante risalirebbe al 22 aprile del 2021 e sarebbe avvenuto all’interno del liceo, e precisamente durante la pausa dalle lezioni, nel corridoio. Stando a quanto raccontato dalla vittima, quella mattina il professore si sarebbe proposto di aiutare la ragazza nello studio, ma mentre i due erano vicini, lui le avrebbe toccato ripetutamente il seno.

La ragazza si era rifugiata nel bagno della scuola. Da lì avrebbe cercato aiuto inviando un sms con il suo cellulare a un’amica.

Poi era uscita. Ma l’uomo era fuori dalla porta ad aspettarla e

avrebbe cercato un nuovo approccio. Lei aveva reagito piangendo e sfogandosi subito con una insegnante e una compagna di classe. Quella stessa mattina, anche su suggerimento della professoressa, erano stati

avvisati i genitori della giovane che si erano subito recati a scuola. L’episodio fu poi denunciato

alla questura e le indagini furono svolte dalla Squadra Mobile.

Furono ascoltati anche altri studenti, che descrissero l’atteggiamento informale e spesso scherzoso del professore.

Ieri mattina, alla lettura della sentenza era presente la ragazza, che è rappresentata dall’avvocato Gianluca Lomi, e che è scoppiata in un pianto liberatorio al termine dell’udienza.

L’avvocato Andrea Mitresi, che difende l’imputato, ha già annunciato che presenterà ricorso in appello, non appena potrà leggere le motivazioni della sentenza. Assente invece il professore, che nel frattempo si è trasferito in un’altra provincia e insegna in un’altra scuola. L’uomo si è sempre dichiarato innocente, fin dai primi momenti, e come sostenuto anche dalla sua difesa, ha spiegato che tutta la situazione sarebbe stata frutto di un fraintendimento con la sua studentessa.

M. V.