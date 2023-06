Palio dei rioni, sfide sportive pronte E spicca l’attesa novità del padel

Il sipario sulla 70esima edizione del Palio cittadino dei rioni è stato finalmente alzato. Al Nursery Campus è stato presentato il programma degli eventi sportivi rionali, che in questa edizione vedrà la disputa dei tornei di calcio, hockey, pallavolo e padel, quest’ultimo all’esordio assoluto. La prima competizione a cominciare è il torneo di pallavolo, che ha già preso il via ieri sera con le prime due partite alla palestra Anna Frank. L’ultimo atto della manifestazione pallavolistica sarà mercoledì 4 luglio, quando si disputeranno sia la finale per il terzo posto che quella per l’assegnazione del titolo. Le partite del torneo di hockey su prato si disputeranno al “Frascari” nelle serate del 7 e del 13 luglio ed è prevista la partecipazione di squadre miste senza alcun limite d’età. Grande attesa anche per il torneo di calcio, che vedrà ai nastri di partenza quattro categorie: esordienti, giovanissimi, allievi e seniores, ognuna delle quali intitolata alla memoria di uno sportivo venuto a mancare. In particolare il premio per gli Esordienti sarà intitolato a Giancarlo Innocenti, quello per i Giovanissimi Maurizio Ricciarelli, degli Allievi ad Attilio Gualandi e quello dei Seniores a Egidio Seghi. Il pallone comincerà a rotolare al "Frascari" mercoledì 21 giugno, mentre la finale della categoria Seniores si disputerà il 1 luglio allo stadio "Melani". L’atto concluso della manifestazione calcistica sarà il 10 luglio, data in cui avranno luogo le finali delle restanti tre categorie sempre al "Melani". Il padel vedrà il proprio battesimo venerdì 23 giugno, mentre l’ultima ’tornata’ sarà disputata il successivo 30 giugno. "La novità principale di questa edizione è l’introduzione del torneo di padel – sottolinea Vittoriana Gariboldi, responsabile dell’evento –. Questo gioco ha avuto negli ultimi anni una rapida espansione e, grazie anche all’ausilio del referente Alessandro Giuntoli, siamo riusciti ad organizzare anche questo torneo". "Siamo felicissimi di essere una new entry – racconta proprio Giuntoli – e spero che la novità del padel possa attrarre gli appassionati e avvicinare ulteriormente le persone alla disciplina. Per noi è l’anno zero quindi l’edizione 2023 sarà un esperimento che servirà a tutti".

Michele Flori