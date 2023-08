Palio degli Arcieri, Visite Guidate e Spettacoli a Serravalle e Castellina

Ieri ha preso il via il "Palio degli Arcieri", che si concluderà oggi. Ma dopo il debutto dei giorni scorsi, le visite guidate ai borghi di Serravalle e Castellina sono ormai entrate nel vivo e gli ultimi appuntamenti in programma (perlomeno per il momento) si concretizzeranno domani. Si (ri)parte alle 19.30 con l’escursione dal titolo "Arte e tradizione: il culto di San Lodovico", che porterà i partecipanti a osservare la Torre del Barbarossa e l’oratorio della Vergine Assunta (5 euro per i non residenti). Sempre domani, sarà possibile visitare la torre anche in notturna, per godersi dall’alto lo spettacolo pirotecnico che chiuderà i festeggiamenti di San Lodovico: il ritrovo in questo caso è in piazza Magrini, davanti all’ufficio turistico. L’iniziativa si rivolge a un numero massimo di quindici persone e prevede un biglietto dal costo di 4 euro, con riduzioni per minorenni e over 65. Per tutte le visite è necessaria la prenotazione: si può telefonare allo 0573.917308 o inviare una mail a [email protected]

L’attenzione si sposterà infine al 9 e al 10 settembre prossimi, quando si svolgerà l’"Assedio alla Rocca": una manifestazione che ricorda simbolicamente l’assedio che portò nel 1302 alla caduta del borgo di Serravalle, per mano dei lucchesi. E accanto a spettacoli medievali e conferenze, l’area della Rocca ospiterà diversi stand gastronomici, mentre le attività commerciali del paese rimarranno aperte fino a tarda notte.