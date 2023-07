Palazzo Fabroni, modello di eccellenza in Toscana per la tutela del patrimonio culturale

Da un lato la tutela del patrimonio culturale, dall’altro la valorizzazione dello stesso in una reciprocità che fa di Palazzo Fabroni, sede del Museo del Novecento e del Contemporaneo, un centro di eccellenza, un modello da seguire in Toscana. A dirlo è uno studio della Regione affidato a un valutatore esterno per analizzare gli effetti degli interventi a sostegno del patrimonio culturale realizzati anche grazie al contributo dei fondi europei erogati dalla Regione. Gli elementi che hanno portato a questa valutazione sono stati la riorganizzazione degli spazi interni con il recupero di sei sale e la completa riconfigurazione dello spazio esterno come giardino d’autore contemporaneo. L’organizzazione di esposizioni temporanee, fra le attività più rilevanti del museo, rappresenta un’occasione importante di riconoscibilità e di attrazione di visitatori perché spesso è collegata all’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali di più ampio respiro, che abbracciano non solo il campo delle arti visive, ma anche quello dell’approccio interdisciplinare fra le arti. "Non possiamo che essere orgogliosi – dichiara l’assessore alle attività e istituti culturali Benedetta Menichelli – del riconoscimento che la Regione Toscana ha voluto riservare al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, da anni impegnato in programmi di media e lunga portata, fondati su obiettivi chiari e dichiarati, su una metodologia di lavoro definita, e dunque su una possibile strategia in materia di beni e di attività culturali, all’interno della quale collocare scelte non episodiche".

l.m.