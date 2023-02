Paese senza bambini. E la prima non si forma

C’è preoccupazione per il futuro della scuola di Valenzatico: a causa del basso numero di iscrizioni di bambini alla primaria per il prossimo anno, è a rischio la prima classe delle elementari. Sono soltanto 14 infatti, al momento, i bambini iscritti al tempo modulo, che è sempre stato l’unica formula oraria del ciclo quinquennale. Ne basterebbe solo uno per raggiungere il numero di 15, che è il limite per attivare la classe. Per una classe quinta che andrà via a giugno, dunque potrebbe non esserci una classe prima a dare l’avvio a un nuovo ciclo. Il timore è che di questo passo, se anche nei prossimi anni si dovesse ripresentare il problema, la scuola finisca per cessare il servizio. Un’eventualità che dispiacerebbe a tutta la comunità della frazione più grande di Quarrata, dove la scuola storica, vicino alla chiesa e al campetto da calcio, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per bambini e genitori. Il calo demografico certamente non ha aiutato, ma pare che ci siano state anche famiglie della zona che hanno preferito iscrivere i bambini alla primaria di Vignole, dove c’è, a scelta, sia il tempo modulo che quello prolungato. Nel pomeriggio di martedì scorso in una riunione con la dirigente scolastica Patrizia Tesi e il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, che si è svolta nella sede del comprensivo Nannini, sono stati messi al corrente della situazione i genitori che vorrebbero che i propri figli frequentassero il plesso di Valenzatico. Un edificio nel quale, tra l’altro, l’amministrazione comunale sta spendendo molto (circa 800mila euro di investimenti tra quelli spesi e quelli in previsione), per fare una scuola di alto livello, con laboratori moderni e funzionali, considerando anche gli interventi fatti per la messa in sicurezza antisismica e antincendio. Interventi che per di più hanno sacrificato le aule della materna, con i bambini dislocati all’asilo di Casini e di Barba. Non solo le famiglie, ma tutti i residenti di Valenzatico esprimono la loro preoccupazione, temendo che, dopo l’asilo, ora vadano a sparire anche le elementari.

"Per noi è importantissimo che venga attivata la classe prima – ha detto il sindaco, che è andato giovedì a un incontro in provveditorato per parlare a favore del mantenimento della classe della primaria a Valenzatico –, ma come mi è stato spiegato, per formare la classe dovrebbero essere almeno 15 i bambini iscritti. Stiamo lavorando in sinergia con tutte le istituzioni, dirigente scolastica e provveditore, che ringrazio per la collaborazione, e con le famiglie. Ci rendiamo conto che trovare una soluzione non è facile, ma si farà di tutto per arrivarci, attraverso la cooperazione con tutti i rappresentanti delle istituzioni".

Daniela Gori