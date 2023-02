Paesaggio e alluvioni Varato il nuovo piano

Il Comune di Montale ha varato il nuovo piano strutturale, che è stato approvato definitivamente dal consiglio comunale ed è già in vigore dall’11 febbraio scorso. L’atto approvato è, per la precisione, una variante al piano strutturale già vigente che consiste nell’adeguamento al piano paesaggistico regionale e alle nuove disposizioni in materia di rischio idraulico. Si è concluso un iter avviato con una deliberazione del consiglio comunale del novembre del 2019. L’inizio della pandemia e le conseguenti restrizioni hanno causato un rallentamento della procedura per l’impossibilità di organizzare momenti partecipativi per condividere le scelte dell’amministrazione comunale. La redazione della variante è stata affidata a professionisti esterni quali l’architetto Riccardo Luca Breschi per la progettazione urbanistica e la valutazione ambientale strategica, il geologo Gaddo Mannori, l’ingegnere Simone Galardini per gli studi idro-geologici e l’archeologa Cristina Taddei per indagini sui siti di possibile interesse archeologico presenti sul territorio.

Il lavoro è stato coordinato dalla responsabile del servizio urbanistica del Comune di Montale Simona Fioretti. Il Piano strutturale comprende una prima parte chiamata "quadro conoscitivo" che rappresenta una approfondita analisi di tutti gli aspetti del territorio, da quello demografico e a quello paesaggistico, la parte centrale è costituita da una statuto del territorio, contenente le linee fondamentali di tutela di tutti gli elementi essenziali della realtà di Montale alla luce anche dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile. La redazione del piano ha potuto contare sugli approfondimenti conoscitivi già effettuati per il Piano Operativo Comunale pur con i dovuti aggiornamenti.

Le strategie per lo sviluppo sostenibile sono distinte fra i temi di livello sovracomunale, come la viabilità con i comuni limitrofi e temi di scala locale. Come i progetti di recupero ambientale e paesaggistico, di riqualificazione urbana e di mobilità locale. Tutta la documentazione del nuovo Piano strutturale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montale.

Giacomo Bini