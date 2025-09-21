Padule, un’oasi a rischio. Appello degli ambientalisti: "Vegetazione da tutelare"

"Per il piano di ripristino ambientale, da consegnare il 30 settembre, consultate anche altri esperti". È questo l’appello che le associazioni Italia Nostra Valdinievole, Italia Nostra Medio Valdarno, Legambiente Pistoia-Valdinievole, Legambiente Empolese Valdelsa, Lipu Sezione Pistoia, Wwf Delegazione Toscana, Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità chiedono ai quattro candidati per le prossime elezioni regionali, riferendosi anche al documento dal titolo "Il Padule che vogliamo".

"Ricordiamo – scrivono gli ambientalisti – che il Padule di Fucecchio è una zona umida di elevato valore naturalistico. Per effetto di un taglio estensivo di canneto nell’Area Righetti – che le associazioni nella nota ricordano che determinò un grave danno ambientale nel 2020, sono scomparse le ultime coppie nidificanti di Salciaiola, un passeriforme del canneto incluso fra le specie in pericolo nella "red list" degli uccelli nidificanti in Italia, di cui esistevano in Toscana due sole popolazioni riproduttive (Lago di Massaciuccoli e Padule di Fucecchio)".

Poi anche sulla sicurezza idraulica gli ambientalisti fanno presente che i criteri adottati "appaiono molto spesso strumentali, finalizzati a rimuovere le norme che la regione Toscana ha inserito in un disciplinare tecnico di intervento, volto ad evitare che lo sfalcio si trasformi in un azzeramento delle comunità di piante ed animali che vi si trovano".

Le associazioni dunque ritengono che i proprietari e cacciatori conducano una vera e propria "crociata", come scrivono, sul Padule per i propri scopi "in quanto ampi specchi d’acqua ininterrotti sono più favorevoli alla caccia degli anatidi. Se i desiderata della compagine venatoria sono legittimi, ci si aspetta che coloro che sono chiamati a rappresentare gli interessi pubblici, prima di schierarsi, si informino in modo adeguato. Siamo infatti certi che, una volta al corrente di tutti gli elementi in gioco in un quadro che è piuttosto complesso, gli aspiranti amministratori regionali possano meglio valutare e sostenere politiche di gestione effettivamente mirate alla tutela degli habitat e della biodiversità. Vi invitiamo pertanto – concludono – ad approfondire l’argomento consultando anche le figure qualificate che negli anni, per conto delle pubbliche amministrazioni, si sono realmente occupate della tutela della biodiversità di quest’area".

Arianna Fisicaro