Pacchi con i beni di prima necessità per novemila famiglie alluvionate

Prosegue la distribuzione dei pacchi con i beni di prima necessità ai cittadini che hanno subito ingenti danni dall’alluvione del 2 novembre scorso. I pacchi vengono distribuiti a tutti coloro che hanno ricevuto la lettera con il codice univoco e anonimo e, per coloro che sono impossibilitati al ritiro, è prevista anche la possibilità di ricevere il pacco direttamente a casa, previo appuntamento. "Ancora oggi dopo mesi dall’alluvione, grazie alla collaborazione della Misericordia e di tutti i volontari, che mi sento pubblicamente di ringraziare per l’immane lavoro – commenta l’assessora alle Politiche Sociali Maria Vittoria Michelacci – stiamo distribuendo prodotti di prima necessità e per la pulizia. Stiamo mandando più di novemila lettere alle persone colpite e, con un po’ di pazienza, arriveremo a tutti. Le lettere alle famiglie vengono recapitate dai volontari che svolgono questo servizio gratuitamente nel tempo libero. E siccome sono novemila non era possibile consegnarle tutte insieme, perché dobbiamo comunque avere un po’ di margine per cercare nuovi conferimenti di beni. Arrivano a scaglioni perché è impensabile avere disponibili novemila scatole di beni di prima necessità e altrettante di prodotti per la pulizia tutti insieme". Le scorte infatti stanno cominciando a scarseggiare, ma ci sono ancora tante persone che necessitano di questo sostegno. "Per poter garantire tale distribuzione – è l’appello che fa l’assessora Michelacci alla cittadinanza anche dei comuni limitrofi – abbiamo bisogno della generosità di tutti voi, chiedendo ancora uno sforzo a chi è disponibile donando alimenti e materiale di cui necessita la popolazione alluvionata". Chi desidera contribuire può consegnare i beni nel nuovo centro di raccolta, in via Tevere 15 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e di sabato dalle 9 alle 12. "Il magazzino messo a disposizione gratuitamente dal cittadino Bruno Ferrari ha preso il posto del Polo tecnologico – dice Maria Vittoria Michelacci – tra le cose che ci servono ci sono legumi in scatola, biscotti secchi, fette biscottate, caffè, tè in bustine, passata di pomodoro, pan bauletto, marmellata, riso, detersivi".

Daniela Gori