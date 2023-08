"Pacchetto scuola a Pistoia: fino a 300 euro di aiuti alle famiglie a basso reddito"

Non solo i nidi gratis. La Regione ha confermato anche per il prossimo anno scolastico 20232024 il “Pacchetto Scuola“, ovvero il sostegno economico a favore di studenti che frequentano la scuola secondaria e appartengono a famiglie a basso reddito. Il budget complessivo per l’intervento ammonta ad ora a 6 milioni di euro. Nei giorni scorsi la Regione ha inviato una lettera a ragazzi e famiglie potenzialmente interessati per invitarli ad informarsi nel proprio Comune di residenza, visto che saranno proprio i Comuni ad erogare il contributo. Le domande vanno presentate entro il 22 settembre su tutto il territorio toscano.

"Garantire il diritto allo studio è per la nostra Regione una priorità assoluta, per questo attraverso questa misura manteniamo un impegno pluriennale, ancora più prezioso in una difficile fase socioeconomica come quella che stiamo vivendo", afferma l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini. Il “Pacchetto Scuola“ è pensato per aiutare ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito per affrontare le spese necessarie alla frequenza, all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici. I requisiti necessari per richiedere il beneficio sono rimasti inalterati. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a pacchetto per qualunque anno di iscrizione alle secondarie statali o paritarie.

L’Isee richiesto deve essere minore o uguale a 15.748,78 euro per nucleo familiare. Confermati anche il procedimento e la tempistica dello scorso anno, che rendono fruibile il bando comunale nel periodo precedente l’inizio della scuola e forniscono ai Comuni e alle istituzioni scolastiche nuovi strumenti per ottimizzare le verifiche dei requisiti.