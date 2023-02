Ottocento canti popolari salvati per sempre

Aneddoti, accadimenti storici e immagini sì, ma anche filastrocche, stornelli, ottave, ballate. Passa anche dall’eredità sonora di un popolo la sua storia, attraverso le dolci melodie intonate davanti a un fuoco acceso, quelle invece cantate all’unisono nelle feste di paese, a testimonianza di momenti folcloristici che sono a tutti gli effetti patrimonio collettivo di una comunità. È un’operazione importante quella denominata "Sulle vie dei canti. In tour sulla Montagna Pistoiese tra passato e presente", riordino e archiviazione di oltre ottocento registrazioni originali di canti popolari tramandati dalla gente della Montagna Pistoiese, raccolti da Abetone a Pàvana, da Cutigliano a Sambuca Pistoiese, da Maresca a Calamecca portata a compimento dall’associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese. ‘Regista’ della catalogazione Manuela Geri, già presidente dell’Ecomuseo stesso e suo pilastro fondante, grazie al finanziamento ottenuto dal Gal MontagnAppennino e grazie al contributo di Fondazione Caript. Il lavoro, che si è concluso a settembre 2022, ha permesso di riordinare, ripulire e catalogare l’Archivio sonoro dell’Ecomuseo in cui erano presenti circa 1.000 file registrati sulla Montagna Pistoiese da vari ricercatori tra la metà degli anni ’50 del 1900 e i primi anni 2000. Questa straordinaria eredità culturale viene così restituita alla comunità, che ora può ascoltare i canti, riconoscendo la viva voce degli informatori, semplicemente consultando il sito appositamente creato, sulleviedeicanti.ecomuseopt.it

Il progetto è stato concretizzato da Visage Music Sas, che si è occupata del lavoro di sistemazione e catalogazione, insieme agli esperti etnomusicologi Antonella Dicuonzo, Daniele Palma e Giulia Sarno, dottorandi dell’Università di Firenze, con la supervisione scientifica di Maurizio Agamennone, professore ordinario di Etnomusicologia del Dipartimento Sagas–Unifi e la collaborazione di Maurizio Geri che ha curato la parte musicale, oltre ad aver trascritto e arrangiato una selezione di brani con finalità didattiche. Oltre al sito, le tracce (oltre 660) sono fruibili anche dalla piattaforma Spotify. Non solo: gli utenti possono essere parte attiva dell’aggiornamento inviando una e-mail con segnalazioni e suggerimenti a: [email protected]

Il lavoro sarà presentato sabato prossimo, 25 febbraio, alle 16 nella sala del Consorzio Mo.To.R.E., in via Caterina Bueno a Campo Tizzoro. Il programma della giornata prevede gli interventi del professor Maurizio Agamennone del dipartimento Sagas dell’Università degli studi di Firenze che ha curato la supervisione scientifica del progetto, della curatrice Manuela Geri, del cultore di canti popolari Florio Franceschi, del musicista ed esperto di musica popolare toscana Maurizio Geri e di Claudio Carboni di Visage Music sas che ha coordinato il progetto. L’ingresso è libero; l’evento sarà trasmesso anche on line, www.ecomuseopt.it. Info al numero verde 800.974102.

l.m.