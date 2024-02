Otto posti per il servizio civile di trasporto sociale ed emergenza

Ci sono otto posti per svolgere il servizio civile volontario alla Misericordia di Agliana, di cui due riservati ai giovani con bassa scolarizzazione. L’opportunità è nell’ambito del progetto "Qualità del soccorso 2023", che prevede attività di trasporto sociale e di emergenza sulle ambulanze. "Sognate cose grandi" è con questo slogan che la Misericordia di Agliana presenta il progetto. La scadenza per presentare la domanda è alle ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024. Possono presentare la candidatura i giovani dai 18 ai 29 anni, non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite Pc, tablet e smartphone, attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol), con Spid livello di sicurezza 2, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La durata, a partire da aprile, sarà di 12 mesi, con 25 ore settimanali, per 5 o 6 giorni a settimana. Compenso mensile previsto 507,30 euro. Per i giovani selezionati, prima di prendere servizio, sarà programmata una formazione specifica, mentre quanti saranno interessati e pronti a donare parte del proprio tempo per mettersi al servizio degli altri, al termine di questa esperienza potranno avvicinarsi ancora di più al mondo del volontariato socio-sanitario, con la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia dei volontari della Misericordia di Agliana. "Il servizio civile in Misericordia è una grande opportunità che cambia la vita dei giovani perché contribuisce alla formazione civica, sociale, professionale e culturale – evidenzia il governatore, Franco Benesperi –. Per i giovani che sceglieranno di mettersi in gioco, sarà l’occasione per fare una bella esperienza di crescita personale, al servizio delle persone più deboli, ma anche avere la possibilità di fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e conseguire una prima autonomia economica. Avere al nostro fianco i giovani ci riempie di gioia". Informazioni: 0574.710225, email: [email protected]

Piera Salvi