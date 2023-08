Ospitalità migranti, nuovo bando Prefettura e Provincia ci riprovano

di Saverio Melegari

Bandi e manifestazioni d’interesse per aprire, con la massima urgenza, nuove strutture per l’accoglienza dei migranti, atto terzo. Prefettura e Provincia di Pistoia ci riprovano andando a perlustrare un altro ambito legato all’emergenza che si fa sempre più stringente per trovare location adeguate che possano ospitare famiglie e bambini che arrivano in Italia con le barche della disperazione in cerca di una seconda chance. Dopo il primo bando andato completamente deserto per individuare fino a 500 posti utili ricorrendo ai privati e la nuova manifestazione d’interesse aperta ad inizio agosto per vedere se, nel frattempo, l’aria è cambiata, adesso arriva un terzo tentativo per coprire una parte che sarebbe fondamentale: trovare una struttura di accoglienza per i minori di età non inferiore ai 14 anni (quindi nella fascia fino a 18) individuando edifici per un massimo di 50 posti.

L’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio della Provincia di Pistoia nella giornata di ieri e fa seguito alla comunicazione arrivata dalla Prefettura il 14 agosto scorso sulla necessità di andare a trovare questo tipo di servizio di centro d’accoglienza. Con l’aumento di sbarchi delle ultime settimane, e la situazione al momento sembra la stessa almeno fino alla metà di settembre, c’è la necessità di trovare luoghi che possano essere propedeutici anche per tutti quei minori che arrivano in Italia senza la famiglia e si trovano in condizioni ancora più disagiate di adulti o famiglie intere in cerca di fortuna. Si tratterebbe, leggendo le carte, di una soluzione-tampone e di durata minima perché viene chiesta la disponibilità per soli quattro mesi decorrenti dal momento della firma del contratto. Ed è qui che viene inserito un passaggio chiave: "comunque per un periodo limitato al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni".

Qui, pertanto, si prevede uno step ulteriore: intanto individuare dei privati che possano sopperire alle attuali carenze per un periodo di quattro mesi che sia sufficiente, si spera, a far trovare alle amministrazioni comunali le sistemazioni adeguate che sono state richieste anche nei recenti incontri svolti dai sindaci con la Prefettura di Pistoia che ha ribadito, a più riprese, la necessità di fare quadrato per rispondere alla situazione. Dal canto proprio, gli uffici del Governo si impegnano a "assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria che sarà formulata successivamente alle offerte degli operatori invitati, esclusivamente per contemperare le esigenze di ordine e sicurezza, equa distribuzione dei posti sul territorio della Provincia al fine di evitare criticità di convivenza, esigenze di unità dei nuclei familiari".

È evidente che il cammino non sia affatto agevole, visti soprattutto anche i precedenti coi bandi andati deserti, ma per evitare che la situazione migranti sul territorio diventi esplosiva una via d’uscita andrà trovata.