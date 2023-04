Ospedale, taglio posti letto "Mancano sanitari sostituti"

La riorganizzazione degli ospedali pistoiesi in vista dell’estate fa discutere e risolleva una questione annosa: la necessità di rinforzare gli organici. Come annunciato nei giorni scorsi, al San Jacopo nel suo picco massimo la "chiusura" riguarderà 36 posti letto, meno rispetto ai 66 dello scorso anno, con un numero complessivo di letti a disposizione pari a 372. Diversa la situazione all’ospedale di Pescia: in proporzione, infatti, i tagli saranno più pesanti, arrivando a quota 19 letti in meno – in area chirurgica passeranno da 16 a 10, in area medica il calo sarà di sette unità, mentre la Day surgery resterà chiusa soltanto nelle due settimane centrali di agosto – numeri in linea comunque con la media del 2022. Il piano però non convince la segreteria provinciale del NurSind.

Il problema c’è e riguarda il personale. Perché a fronte di un minor taglio di posti letto rispetto al passato – sottolinea il sindacato delle professioni infermieristiche –, non sono previsti contratti interinali per la sostituzione del personale in ferie e il rischio è che le assenze vengano coperte chiedendo "altri sforzi" ai sanitari già in servizio, senza considerare che questi ultimi dovranno poi a loro volta usufruire delle ferie. Ed ecco il cul-de-sac. "Un corto circuito pericolosissimo – spiega la segretaria territoriale Rosa Scelta – che comporterà un ulteriore sacrificio del personale che lavora in ospedale e che ormai da anni non ha un attimo di tregua".

Il riferimento, neppure troppo velato, è ai nodi che vengono puntualmente a galla nel momento in cui diventa necessario incasellare le presenze. "Il fatto – prosegue Scelta – è che l’Asl sta tentando di scardinare il modello di turnazione delle ferie proprio per la convinzione di risparmiare personale, senza tener conto che con questa organizzazione si finisce per togliere il giusto riposo ai sanitari". Una battaglia cara al NurSind Pistoia che tiene comunque a precisare come si facciano i salti mortali per evitare che l’utente finale risenta di queste riorganizzazioni interne. "Perché le persone che restano al lavoro sono tenute a garantire l’assistenza e questo si rende possibile anche con la riduzione dei posti letto – insiste il sindacato –. Ma la coperta è corta e il personale allo stremo. L’Asl deve tener conto delle difficoltà che i sanitari stanno vivendo ormai da moltissimi anni. Lo deve ai suoi stessi dipendenti e alla cittadinanza, alla quale deve poter garantire un’assistenza adeguata".

elisa cap.