Ortopedico due volte a settimana "Si continua con i tagli alla sanità"

Durissima presa di posizione di Fratelli d’Italia sull’ennesimo taglio ai servizi all’ospedale Pacini. "Nel completo silenzio e all’insaputa dei cittadini – dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, ed il consigliere provinciale Andrea Tonarelli – continuano i tagli, da parte dell’Asl e della Regione Toscana, all’ospedale Pacini di San Marcello. Ci risulta che il servizio ortopedico, garantito fino ad oggi tutte le mattine, e in periodo invernale tutti i giorni, è stato ridotto dal primo di maggio a due mattine a settimana. Questo ulteriore taglio mette in difficoltà l’intera Montagna Pistoiese, i disagi creati si ripercuotono sulla salute dei cittadini". In effetti c’è stato chi ieri non ha potuto togliersi il gesso per assenza dell’ortopedico e se ne lamentava, nonostante l’apprezzamento per gli operatori, la struttura subisce critiche proprio per le riduzioni di prestazioni. "Presenteremo un’interrogazione alla Regione per chiedere chiarimenti e per sollecitare l’Asl a ripristinare i turni tagliati del servizio ortopedico – affermano Capecchi, Petrucci e Tonarelli- la Regione, invece di portare avanti il protocollo Rossi-Marmo-Petrucci, che dava dignità e garantiva un servizio adeguato alla Montagna, continua ad operare tagli".

A fare eco a Fratelli d’Italia c’è il Comitato Cittadino che scrive: "In questi anni ne abbiamo sentite dire di tutte, ma il risultato è stato lo stesso anno dopo anno, niente di niente! Solo promesse ai cittadini, sia dai rappresentanti di sinistra che da quelli di destra. Chi sperava nell’attuazione del famoso protocollo firmato congiuntamente dai sindaci di allora Marmo (ancora oggi sul trono di San Marcello Piteglio) e Petrucci (consigliere alla Regione Toscana e in Comune Abetone Cutigliano) sono rimasti delusi specialmente dal secondo e ormai rassegnati. Il cronoprogramma che recitava tra gli altri punti, la riapertura della "sala chirurgica per dodici ore al giorno, sei medici in più in organico" e…gli altri non ce ne ricordiamo neppure più, tutto rimasto sulla carta. Ma per i nostri amministratori i problemi sono altri, adesso si pensa a come far chiudere la mensa comunale in modo indolore e il tempo aiuta sempre in questi casi… e a privatizzare l’organizzazione e la gestione dei Centri estivi, oppure a costruire una nuova scuola a Campo Tizzoro e magari, dopo, chiuderne due per mancanza di bambini".

Andrea Nannini