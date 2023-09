Ore tagliate alla materna L’insegnante sarà pagata dal consiglio comunale

La scuola materna dell’Abetone, come è noto, ha subito il taglio di 15 delle 40 ore di lezione che venivano garantite. l’Istituto Omnicomprensivo non si è fatto carico del mantenimento dell’orario completo e il problema è stato affrontato dal consiglio comunale che ha deciso di farsi carico del costo dell’insegnante, per circa 15mila euro. A riassumere i fatti sono stati il presidente del municipio di Abetone, Andrea Formento e il presidente del Consiglio comunale, Diego Petrucci, nel corso di una conferenza stampa davanti alla scuola. "A nostro avviso – ha detto Petrucci – non è tanto importante mantenere il servizio in se stesso, quanto era importante evitare questo processo di riduzione dei servizi e di arretramento della pubblica amministrazione, specialmente nei confronti di questa fascia d’età. L’iniziativa intrapresa fa parte di tutte le politiche che abbiamo messo in campo in questi anni", riferendosi ai numerosi lavori sugli edifici scolastici e sul diritto allo studio in generale, infine ringraziando Formento per il grande impegno nel trovare soluzione al problema della scuola.

"Non possiamo permetterci più – ha detto Formento – di perdere alcun servizio, ringrazio il sindaco, la giunta e la maggioranza perché questo è il risultato di un lavoro costruttivo. Ringrazio anche chi, all’interno del collegio dei docenti si è impegnato affinché ci fosse il mantenimento di questo servizio. Siamo consapevoli delle difficoltà nel reperire le risorse – ha concluso–, ma consapevoli anche che questo è un punto di partenza importante che ci deve vedere lanciati verso una ulteriore serie di iniziative".

Andrea Nannini