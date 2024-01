Orchestra Leonore, la prima sfida lirica

"É la fede delle femmine come l’araba fenice: che vi sia ciascun lo dice. Dove sia nessun lo sa". Ma davvero le donne sono tutte volubili per "necessità del core"? Vero o falso che sia, la sentenza di metastasiana memoria rappresenta l’avvio e il motore di "Così fan tutte" di Mozart. Il terzo e ultimo capolavoro della trilogia frutto della collaborazione del musicista austriaco con il librettista veneziano Lorenzo Da Ponte, andrà in scena al Teatro Manzoni domani, domenica 21 gennaio alle 16. Un evento da non perdere, anche perché l’Orchestra Leonore guidata da Daniele Giorgi si cimenta per la prima volta con l’opera lirica. "Ci pensavamo da molto tempo: un’opera realizzata con la stessa cura con la quale affrontiamo il repertorio sinfonico, con la coerenza stilistica e l’esaltante lavoro di squadra che caratterizzano il nostro progetto. Volevamo che il nostro modo di far musica, l’energia, il senso di condivisione si propagassero ai cantanti solisti e al coro. Volevamo che ogni musicista affrontasse la preparazione e la rappresentazione con la piena consapevolezza del quadro di insieme". E con loro, un sestetto di voci straordinario per interpretare e animare una costruzione perfetta e simmetrica: tre voci maschili e altrettante femminili, tre coppie in tutto, due di innamorati e una di filosofi: sei esempi di differente umanità. Un cast internazionale: Katarina Radovanovic, di origine serba, è Fiordiligi, l’austriaca Anna-Katharina Tonauer è Dorabella; Roberto Lorenzi e Gyula Rab, ungherese, vestono i panni, rispettivamente, di Guglielmo e Ferrando. Despina è interpretata da Giulia Mazzola e Don Alfonso da Matteo Torcaso. Con loro, il Coro Filarmonico di Torino diretto da Claudio Chiavazza. L’allestimento è curato dal regista Roberto Valerio. Scritto nel 1790 e ambientato a Napoli, il dramma giocoso si dipana da una burla che rivela la schiettezza e il pragmatismo del pensiero settecentesco (e non solo) in un gioco raffinatissimo di richiami e corrispondenze tra parodia e realtà. Don Alfonso, regista dell’intera vicenda, si burla della fiducia che i suoi giovani amici Ferrando e Guglielmo ripongono nella fedeltà delle loro fidanzate e scommette che entro breve tempo si dimostreranno infedeli. Aiutato dalla serva Despina annuncia la falsa partenza dei due per la guerra e introduce in casa delle due sorelle ancora in preda alla disperazione due spasimanti albanesi che altri non sono che i due fidanzati travestiti. Le ragazze poco alla volta cedono, fino alla celebrazione di un falso matrimonio. Un canto militare annuncia il ritorno dei fidanzati, le ragazze capiscono di essere cadute in trappola ma dopo il perdono, le coppie si riconciliano e si sposano. Il lieto fine lascia aperto il significato del dramma e rende libero ciascuno di interpretarlo a modo proprio. Stamani ore 11 (ingresso libero) alla San Giorgio, Sala Manzini "Così fan tutte, un manuale di istruzioni intorno all’essere umano", incontro con il critico musicale Paolo Locatelli. Info: Biglietteria Teatro Manzoni 0573.991609; 27112.

Chiara Caselli