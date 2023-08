Orario prolungato ai nidi comunali: via alle richieste

A partire da lunedì 28 agosto sono aperte le iscrizioni online per l’orario prolungato degli asili nido comunali Il Grillo, Il Faro, Il Sole e Lagomago. Il servizio è rivolto ai bambini che sono già iscritti ai quattro nidi e che usufruiscono dell’orario di uscita alle 15.30. Il servizio partirà dal mese di novembre se il numero degli iscritti raggiungerà un minimo di sette per un massimo di due nidi d’infanzia nei giorni di apertura previsti dal calendario scolastico dei servizi educativi comunali. Gli interessati hanno tempo fino al 20 settembre per iscriversi online sul sito del Comune (https:sportellotelematico.comune.pistoia.itaction%3Ac_g713%3Apre.post.scuola).

Sono tre le fasce orarie che le famiglie potranno scegliere: dalle ore 15.30 alle 16.30, dalle ore 15.30 alle 17.30 e dalle 15.30 alle 18. Il costo varia in base all’orario scelto e terrà conto delle richieste di agevolazione tariffarie su base Isee.

"Il servizio di prolungamento dell’orario dei nidi è stato particolarmente gradito dalle famiglie e per questo abbiamo deciso di riproporlo anche in questo anno scolastico", dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Benedetta Menichelli. Il servizio è stato affidato già dallo scorso anno mediante procedura di gara al Consorzio Co&So, che attraverso la consorziata Cooperativa "Con Voi" ha già svolto l’attività negli anni passati, con l’apprezzamento delle famiglie.