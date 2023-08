"Ora si trovino le strutture per accogliere i migranti"

Bisogna trovare soluzioni utili a decongestionare il centro di accoglienza di Vicofaro, no allo sgombero senza prima avere individuato un’alternativa. E’ ciò che chiedono Sinistra Civica Ecologista di Pistoia e pure l’Anpi di Pistoia. "Ciò che vogliamo evitare – spiega il coordinamento provinciale di Sce formato da Tiziano Carradori, Simonetta Pecini e Sonia Soldani – è che sia data esecuzione all’ordinanza di sgombero che, se attuata non eliminerebbe la presenza delle persone migranti, ma semplicemente le abbandonerebbe per strada, con gravi ripercussioni per loro ma anche con maggiori disagi per gli stessi cittadini pistoiesi. Chiediamo pertanto che si convochi e si riunisca in maniera permanente, un ’tavolo per Vicofaro’ e che si abbandoni quello, ben più attivo, contro Vicofaro. Al tavolo da istituire seve che sieda prima di tutto don Biancalani e le associazioni che lo sostengono, poi Comune, Regione, Asl e la stessa Curia. E’ possibile finanziare adeguatamente la legge regional sui ’diritti essenziali della persona’, attraverso la quale varare progetti concreti di solidarietà? La Asl avrebbe dovuto individuare e poi rendere utilizzabile a questo scopo una struttura di sua proprietà: che fine ha fatto quel progetto? La Curia si era impegnata ad effettuare una ricognizione nell’intera Toscana per verificare se fossero nelle sue disponibilità strutture idonee o riadattabili allo scopo. Che ne è stato? Il Comune di Pistoia finora ha brillato per la sua assenza in fatto di proposte".

A sostegno della realtà di Vicofaro anche l’Anpi di Pistoia, che in un nota: "Gli ospiti di Vicofaro non possono essere ricacciati nelle strade e nei parchi di Pistoia, abitanti invisibili, o considerati soltanto un pericolo sanitario e di ordine pubblico. Vorremmo invece sapere quali sono le politiche di accoglienza per migranti predisposte dall’amministrazione comunale e dalla prefettura, alternative a quella emergenziale e umanitaria offerta dalla parrocchia di Vicofaro. Ci permettiamo di chiedere perché deve essere svuotata l’intera struttura di Vicofaro, senza che sia stato stabilito il numero massimo delle persone da poter accogliere e sia stato definito il suo ruolo nel sistema territoriale dell’accoglienza".

"Sbaglia chi utilizza queste situazioni per farne uno strumento di propaganda politica – è il diverso avviso di Mcl Pistoia –. Certamente lo scontro tra amministrazioni sulle reciproche competenze non può far altro che sollevare e alimentare lo scontro. Dopo cinque anni, possibile che Prefettura, Diocesi e don Biancalani non siano riusciti e non riescano a gestire i flussi per l’attività di accoglienza nella canonica, all’interno della Parrocchia di Vicofaro, proporzionalmente alle caratteristiche della struttura? – s’interrogano – Se le due massime autorità governative sul territorio, Prefettura e Curia, riterranno i due progetti umanitari di Vicofaro e Santa Margherita di Pescia meritevoli di ulteriori sviluppi, siamo convinti e fiduciosi nelle loro potenzialità per trovare le modalità e le strutture al fine di dare una adeguata accoglienza", concludono.

