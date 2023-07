Ora gli ultimi ritocchi "Le prevendite vanno come da previsione" Ma non sarà record

Allestite le tribune e infine montato il palco in piazza Duomo, ecco che il conto alla rovescia che porta dritti all’edizione numero 42 del Pistoia Blues diventa sempre più stringente. Qualche indizio, a partire dai numeri che consentono di mettere a fuoco il Blues che sarà, ce lo consegna Giovanni Tafuro che del festival con l’associazione Blues In è l’organizzatore storico. Anche per quest’anno, dopo l’affidamento diretto (in extremis) del Comune di Pistoia che aveva però pensato in origine a un bando di gara, in attesa di vedere quale sarà l’ossatura organizzativa del Blues 2024. Gli ultimi ritocchi logistici attesi per oggi perché ci si possa far trovar pronti per far parlare finalmente la musica da mercoledì.

Tafuro, qualche dato dai botteghini: come stanno andando le prevendite?

"Siamo nelle previsioni, ben consapevoli di non aver numeri da record. Certamente tra coloro che vanno meglio nelle vendite ci sono Steve Hackett il 7 luglio, Fiorella Mannoia con Danilo Rea l’11 e i Baustelle l’8, freschi di nomina quali finalisti per la Targa Tenco sezione ‘Disco’. Come già c’è stata occasione di dire, tutte le date, su espressa richiesta degli artisti, prevedono pubblico seduto, tranne proprio i Baustelle che invece le elimineranno dalla piazza, in linea con l’impostazione dei loro live".

Che atmosfere ci saranno nelle varie serate, cosa aspettarsi?

"Molto complesso dal punto di vista dell’allestimento sarà lo spettacolo di Lindsey Stirling, 10 luglio. Lei, che è anche danzatrice, riserverà uno spettacolo completo al pubblico. Dunque ci saranno diversi effetti, piattaforme varie. Poi si torna nella tradizione con Hackett, un artista che nonostante l’età proporrà una performance lunga tre ore. Atmosfere molto intime invece per Rice, a ricreare quasi il raccoglimento tipico del teatro. Anche lui sta lavorando alla sua personale scaletta che prevede quasi certamente degli ospiti, personaggi che lui recluta e recupera in contesti molto particolari. Così come intima e morbida sarà la serata di apertura, quella con Rudd, molto legata al suo percorso di cantautorato acustico. Interessanti e di livello anche le tante aperture di serate, tanti giovani di talento che arricchiscono la programmazione".

Qualche curiosità dal dietro le quinte?

"Abbiamo diversi artisti australiani, va da sé che le richieste per i camerini, il beverage e il cibo siano in qualche caso piuttosto bizzarre e strampalate. Spesso si riferiscono a prodotti da noi introvabili, birre a marchio sconosciuto in Italia. Damien Rice è colui che più di altri osserva un tipo di comportamento e alimentazione sostenibile: ha richiesto acqua di sorgente da bere, prodotti biodinamici con grande attenzione anche al confezionamento per via di quell’attenzione particolare all’ambiente. Insomma le richieste sono sì particolari, ma tutto sommato moderate. Oltre a non essere i nostri ospiti artisti che vogliono vestire i panni della rockstar a tutti i costi, c’è, cosa assai importante e al passo coi tempi che viviamo, una linea abbastanza comune sulla sostenibilità".

linda meoni