Opportunità per segretario addetto alla fatturazione

Azienda nel settore dell’amministrazione ricerca segretario addetto alla fatturazione e alla gestione contabile ed amministrativa.

Si richiede la conoscenza di Excel, delle lingue inglese e francese. Viene offerto contratto full time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Informazioni e candidature rivolgendosi alla signora Anna Palumbo: palumbo[email protected] oppure, via cellulare, al numero 339 2716763.

A Quarrata, invece, l’azienda di biancheria per la casa "Biancoperla" ricerca un magazziniere per spedizioni in età di apprendistato. Per informazioni contattare il signore Simone Sali all’indirizzo e-mail [email protected].