Opere pubbliche per cinque milioni. Il piano per i prossimi tre anni

Opere per oltre cinque milioni di euro, fra quelle in corso e quelle programmate per il prossimo triennio. Sono gli ultimi riscontri sui lavori pubblici partendo dal piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 approvato recentemente. Un documento che, per legge, contiene solo gli interventi di importo superiore ai 150mila euro. Al di sopra di questa soglia, salvo eventuali modifiche successive, troviamo due operazioni: da un lato l’opera di adeguamento anti-sismico, miglioramento statico ed energetico per la scuola media di Casalguidi, a fronte di un esborso di 1.727.000 euro inserito nell’annualità 2025. Verrà nel frattempo affidata la progettazione esecutiva per 73mila euro, per ridimensionare il disegno su basi conoscitive più approfondite che potrebbero consentire di ottenere gli stessi livelli di sicurezza previsti nel progetto originario (oltre alla possibilità di partecipare a un bando specifico della Regione Toscana). Il 2026 sarà invece dedicato alle opere di manutenzione straordinaria su varie strade del territorio, per una spesa totale di 430mila euro. L’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini ha però fatto presente che per il 2024 sono comunque previsti lavori da tre milioni di euro totali, considerando anche quelli di somma urgenza legati agli effetti dell’alluvione: "Sfrutteremo 375mila euro previsti in bilancio per ulteriori opere di progettazione, di questi, 150mila verranno impegnati per il cimitero di Serravalle. Oltre ad altra previsione per ulteriori 115mila euro nel 2024, 80mila nel 2025 e altri 80mila nel 2026 che andranno a coprire la manutenzione straordinaria e l’accessibilità di tutti i cimiteri".

Altri 150mila euro dovrebbero essere utilizzati per via Roma e Serravalle paese, nella sostituzione di tratti di guardrail e nel rifacimento di marciapiedi. E ci sono i lavori di somma urgenza dopo l’alluvione di novembre: ventuno operazioni da 600mila euro complessivi, oltre al milione di euro di spesa previsto per la sistemazione del Fosso di Casale. "Resta inoltre da impegnare il 1.035.000 euro degli spogliatoi del Barni, che torneranno disponibili appena approvato il consuntivo e che si andrà a concretizzare entro l’inizio del 2025 – ha concluso Gargini – è quindi in atto l’operazione sulla pista d’atletica, mentre partiranno a breve asfaltature per un totale di 350mila euro. E ci sono infine 70mila euro per rendere più efficiente sul piano energetico il polo scolastico di Casalguidi: le operazioni inizieranno la prossima estate".

Giovanni Fiorentino