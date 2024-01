Opere pubbliche, il piano. Tre anni di investimenti

Il piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale prevede, per l’anno appena iniziato, investimenti per un ammontare complessivo di 723mila euro. Oltre la metà della spesa, pari a 390 mila euro, è costituito dalla seconda fase delle opere sul torrente Settola: eliminazione del guado, sistemazione della viabilità e sistemazione idraulica in corrispondenza di via Croce di Vizzano. La quasi totalità dell’importo è a carico della Regione Toscana e le opere sono realizzate dal Genio Civile. E’ a seconda fase di un lavoro di cui è già stata realizzata la prima parte. Le opere già compiute hanno avuto, secondo la giunta comunale, un ruolo importante nell’alluvione del 2 novembre scorso contribuendo a proteggere l’abitato del centro di Montale e della parte ovest del paese da una possibile esondazione. Un altro investimento di rilievo, pari a 125 mila euro, riguarda il rifacimento della rotatoria tra via Berlinguer e via Ginanni. E’ un’opera da tempo programmata che dovrebbe realizzarsi in connessione con un intervento privato nella zona il cui piano è già stato approvato dal consiglio comunale.

Altri 90mila euro sono previsti per il miglioramento sismico della scuola dell’infanzia di via Vignolini. E’ il completamento di una serie di interventi di miglioramento sismico attuati dal Comune sugli edifici scolastici che ne avevano maggiormente bisogno come la scuola elementare Nerucci e sulla scuola elementare Atto Vannucci di Tobbiana. Sarà inoltre realizzato un parcheggio in via Martiri della Libertà, alle spalle del negozio di alimentari, del costo di 50mila euro. Insieme al parcheggio, che dovrà aumentare i posti auto a servizio della strada principale del paese, sarà realizzato anche un tratto di percorso pedonale che collegherà il parcheggio, e dunque la via Martiri, al campo sportivo Nencini e alle scuole medie di via Martin Luther King. Un tratto del percorso pedonale già è stato realizzato, lungo il campetto di allenamento del Nencini, e ora verrà prolungato fino al nuovo parcheggio. E’ prevista anche una ulteriore spesa di 80mila euro per un tratto di pista ciclabile che si aggiunge a quelli già realizzati. Altre opere pubbliche per le quali devono essere reperiti i finanziamenti sono state pianificate per i due anni successivi: il rifacimento totale della scuola media Melani (5 milioni), la nuova scuola dell’infanzia a Stazione (due milioni di euro), del parcheggio lungo via Garibaldi in prossimità della villa Smilea (250mila euro), la rigenerazione del parco dell’Aringhese (900mila euro), un nuovo magazzino comunale in via Tobagi (un milione e mezzo circa).

Giacomo Bini