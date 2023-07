Opere di scavo Transito vietato per dieci giorni

Per permettere lavori di scavo per un nuovo allaccio alla rete del gas in via delle Sei Arcole (in prossimità del monumento militare brasiliano) da parte di Toscana Energia, sono previste modifiche alla viabilità. Pertanto da lunedì 17 fino al 28 luglio in via delle Sei Arcole (dall’incrocio con via Brescandola chiusa a 500 metri dall’ingresso della rotonda di via Sestini verso via delle Sei Arcole) saranno vietati il transito e la sosta. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dall’intervento, indicando il percorso alternativo da via delle Mulina a via Brescandola e viceversa.