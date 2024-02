Operazione piante sicure in piazza San Francesco

Iniziano lunedì i lavori per la riqualificazione di piazza San Francesco. Gli interventi prevedono la sostituzione di 10 tigli (6 nella piazza e 4 nel parterre) anche per la messa in sicurezza dell’area, che saranno sostituiti con alberi della stessa specie. Per gli altri 41 alberi presenti (16 nella piazza, 24 sul Parterre e uno nei pressi di via Bozzi) è in corso di valutazione un intervento di potatura e consolidamento. "Dopo il restauro e la riapertura del Parterre nei mesi scorsi – dice l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei - è in corso anche la progettazione dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e sono iniziati i lavori di pulitura e restauro del monumento dedicato ai Caduti nella Prima guerra mondiale. Adesso partiamo anche con la sistemazione delle numerose piante per restituire ai cittadini un piazza rinnovata e frequentabile in sicurezza". Il mercato bisettimanale si svolgerà regolarmente.