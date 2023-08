Operaio cade nel vuoto Attimi di paura a Hitachi

Ha rischiato moltissimo l’operaio di 46 anni che nel pomeriggio di ieri è caduto da un’altezza di oltre cinque metri, mentre era al lavoro negli stabilimenti Hitachi Rail di Pistoia. L’impatto al suolo è stato violentissimo, ma per fortuna l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Secondo le testimonianze raccolte, l’operaio (appartenente alla ditta esterna Time, azienda bresciana con sede a Massa e Cozzile, dunque non dipendente ’diretto’ di Hitachi Rail) si trovava al lavoro nel dipartimento carpenteria, manovrando una delle gru a ponte presenti nel reparto. Per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra, sbattendo violentemente sul fianco destro.

Nell’urto l’uomo si sarebbe ferito al viso, al fianco e alle gambe. Immediato l’allarme dato dai colleghi: sul posto è arrivata, in codice rosso, un’automedica della Croce Verde di Chiazzano, che è entrata nello stabilimento fino al reparto carpenteria, dove la vittima si trovava a terra, politraumatizzata.

Sul posto anche gli operatori de medicina del lavoro e la polizia municipale. Il ferito, cosciente all’arrivo dei soccorsi, lamentava fortissimi dolori agli arti inferiori, al bacino e al capo.

Se quella alla testa è parsa più una botta che altro, lo stesso non si poteva dire per le sue gambe: l’uomo ha infatti sofferto fratture multiple agli arti inferiori e lesioni al bacino.

Vista l’altezza da cui è caduto, il 46enne è stato portato all’ospedale San Jacopo per il ricovero, mantenendo il codice rosso. "Considerando l’altezza da cui è caduto – racconta una soccorritrice – azzardo a dire che è stato fortunato a cavarsela".

L’uomo è tuttora ricoverato all’ospedale pistoiese ma, stando alle ultime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita.

Rimane da capire il motivo per il quale il 46enne sia caduto. Quando si opera a certe altezze, secondo il regolamento, gli operatori dovrebbero essere imbragati con corde di sicurezza per evitare cadute accidentali.

Non è chiaro, insomma, se il 46enne sia stato vittima di un cedimento meccanico delle imbragature o se queste non fossero state indossate correttamente. Nessun commento è stato rilasciato da Time e Hitachi Rail.

F.S.