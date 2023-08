"Opera ferma a Serravalle: Cittadini senza risposte"

"Ci rivolgeremo direttamente ad Autostrade spa, per cercare di dare ai cittadini risposte che sin qui nessuno ha saputo a nostro avviso fornire con esattezza. Per un’opera della quale non si sente più parlare da settimane". Lo annuncia Serravalle Civica in una nota, a proposito dell’installazione delle barriere anti rumore a Masotti. Un’operazione della quale si parla da anni, particolarmente attesa da quei residenti che abitano nei pressi dell’autostrada. Il piano prevede di installare barriere fonoassorbenti in modo tale da ridurre l’inquinamento acustico, ma per il momento non si è ancora concretizzato. E stando a quanto sostenuto dalla formazione civica di Elena Bardelli, alla base sembrerebbe esserci un rimpallo di responsabilità e competenze fra Regione Toscana ed Autostrade spa. "Nei giorni scorsi avevamo scritto a Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, per chiedere a che punto fosse l’iter che dovrà portare alla realizzazione delle barriere – hanno spiegato gli esponenti di Serravalle Civica – e la risposta ci è giunta qualche giorno fa: l’assessore ci ha detto che abbiamo sbagliato interlocutore, in quanto la gestione delle infrastrutture in questione riguarderebbe Autostrade". E su queste basi, il gruppo ha esternato la volontà di scrivere alla società autostradale, per chiedere ragguagli sulle tempistiche dell’intervento. Un argomento che è stato più volte tema di dibattito, in sede istituzionale. E anche se Serravalle Civica non è rappresentata in consiglio comunale, chissà che la questione non possa comunque approdarvi, in una delle prossime sedute.

Giovanni Fiorentino