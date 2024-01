Omicidio di Agliana, il cognato della vittima resta in carcere. “Sono innocente”

Pistoia, 22 gennaio 2024 – Il gip di Pistoia ha confermato il fermo nei confronti di Daniele Maiorino, 58 anni di Prato, arrestato per l'omicidio di Alessio Cini, suo cognato e vicino di casa, l'8 gennaio a Agliana, e ha stabilito che resti in carcere.

Gli amici della vittima di frinte alla struttura (FotoCastellani)

«Noi - fa sapere l'avvocato Katia Dottore Giachino, difensore di Maiorino - ci opporremo sicuramente all'ordinanza e prepareremo il materiale per un ricorso al tribunale del riesame. Abbiamo 10 giorni di tempo da oggi».

Nella mattina di lunedì al tribunale di Pistoia si è svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Patrizia Martucci e Maiorino aveva ribadito di essere innocente così come aveva già detto agli inquirenti della procura nell'interrogatorio subito dopo che i carabinieri avevano eseguito il fermo.

Intanti davanti al tribunale di Pistoia, dove si è svolta l’udienza, alcuni amici comuni hanno steso uno striscione per chiedere giustizia, sia per lo stesso Alessio Cini, sia per la figlia 14enne che era a lui affidata. Sullo striscione compariva il nome della ragazza.

Tra le persone, una decina, si è pure trattenuta l'ex moglie di Alessio Cini, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai media. La donna ha scambiato frasi con alcuni dei conoscenti presenti, poi, a momenti si è messa a passeggiare nella piazza del Duomo, e. quando l'avvocatessa che difende Maiorino, veniva intervistata, si è avvicinata al capannello dei cronisti.

«Noi ci aspettiamo che sia uno sbaglio, che non sia Daniele Maiorino l'assassino di Alessio - ha detto un'amica dell'ex moglie di Cini - Speriamo che non sia stato lui». «I nostri dubbi - afferma un'altra amica di entrambe le famiglie coinvolte - erano altri, senza fare nomi... Comunque speriamo che giustizia venga fatta».