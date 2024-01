Omicidio di Agliana: sequestrati bastoni, badili e taniche. Testimoni ascoltati in caserma

Agliana (Pistoia), 14 gennaio 2024 – La caccia all’assassino di Alessio Cini è febbrile e serrata e sono molti gli elementi su cui gli investigatori stanno lavorando per restringere il cerchio intorno a chi, all’alba di lunedì 8 gennaio, davanti alla villetta trifamiliare di Ponte dei Baldi, alla Ferruccia di Agliana, ha massacrato, colpendolo alle spalle, un uomo inerme, per poi infierire sul suo corpo ormai a terra prima di dargli fuoco.

Un omicidio spaventoso che ha lasciato tutti senza parole. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, sotto la direzione del sostituto procuratore delal Repubblica Leonardo De Gaudio, non sta tralasciando niente.

Già da alcuni giorni le persone che possono essere a conoscenza dei fatti, o di situazioni a questi correlati, vengono convocate in caserma e ascoltate, anche più volte, per comprendere meglio gli aspetti che via via emergono dai verbali stilati negli uffici del Comando di viale Italia. Ogni testimone, insomma, apre un nuovo capitolo da analizzare.

E poi ci sono i sequestri. La Scientifica dell’Arma ha portato via tanti oggetti che devono essere analizzati alla ricerca di ogni traccia utile, sangue e impronte, soprattutto. Hanno portato via bastoni, badili, attrezzi da lavoro, indumenti e taniche di benzina. Oggetti in quantità in ogni abitazione di campagna.

E indumenti, dove, anche in questo caso, si cercano tracce: di sangue e di possibili resti dell’incendio del corpo e di liquido infiammabile, sempre che vi sia rimasto. Quindi i riscontri da fare sono innumervoli e richiedono tempo e pazienza. Un’opera certosina di confronti dove ogni novità viene subito approfondita.

E poi c’è lo scenario dell’alba di lunedì 8 gennaio che rappresenta, per gli inquirenti, il punto di partenza: Alessio che si alza molto presto, d’abitudine, per prepararsi per andare a lavorare, Alessio che mette la macchinetta per il caffè sul fuoco, ma poi esce di casa all’improvviso, a quell’ora, senza calzini, con il freddo e con la tuta da casa.

Alessio che lascia il cellulare sul tavolo. Alessio che, forse, sposta il furgone per motivi che non sappiamo. Ma c’è qualcuno, nell’ombra, che Alessio Cini non ha visto in questi minuti che, da una sommaria ricostruzione, appaiono concitati.

¢Qualcuno che è armato di un oggetto contundente, una spranga, un badile o che altro e che lo colpisce alle spalle, con brutalità, e gli procura una ferita mortale alla nuca. Poi, non contento, si accanisce, con rabbia, su quel pover’uomo a terra e colpisce e colpisce e gli frantuma tutte le ossa del torace. Poi lo cosparge di liquido infiammabile e gli dà fuoco. Qualcuno che, prima o poi, grazie alle indagini in corso, avrà un volto e un nome.

lucia agati