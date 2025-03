Omaggio al partigiano sovietico Baranovskij

Oggi, domenica 2 marzo, commemorazione del partigiano sovietico Ivan Baranovskij, morto ad Agliana il 2 marzo del 1944. Alle ore 10, in piazza IV Novembre, omaggio al monumento a lui dedicato e alle 11 omaggio alla tomba, nel cimitero di San Piero. L’iniziativa è dell’Associazione culturale Emilia Romagna-Russia. E’ prevista la presenza di rappresentanti diplomatici della Federazione Russa e dell’ambasciata. Ivan ‘Paolo’ Baranovskij (come si legge nella targa commemorativa) era un soldato sovietico che fu prigioniero dei tedeschi. Fuggì dal campo di prigionia di Monsummano Terme e fu ospitato ad Agliana. Si unì ai partigiani della Brigata Bozzi. Il 2 marzo 1944, durante un’azione volta a disarmare la Gnr, fu ucciso in piazza IV Novembre ad Agliana. Il 26 aprile 1981, su iniziativa del Comune di Agliana, venne inaugurato in piazza IV Novembre il cippo in sua memoria, realizzato dallo scultore Lindo Meoni.

