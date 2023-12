Oltre un milione per le spese urgenti. Così è stata fronteggiata l’alluvione

Oltre un milione di spese per le somme urgenze: è questo per il momento l’importo che il Comune di Quarrata ha utilizzato e inserito nella variazione di bilancio, presentata nell’ultimo Consiglio comunale. Tra le cifre più alte spiccano quelle per il servizio di fornitura, trasporto e consegna ballini di sabbia anti allagamento (oltre 50mila euro), acquistati e poi distribuiti e per l’allestimento delle aree di primo conferimento dei rifiuti ingombranti e dei fanghi e provenienti dalle aree alluvionate (quasi 24mila euro), materiale che ammonterebbe, secondo una stima di Alia, a più di 2600 tonnellate. Ci sono poi tutta una serie di lavori e interventi di vuotatura degli interrati e riapertura delle caditoie nel palazzo comunale (16.300 euro).

Ingente la cifra per la messa in sicurezza dei solai degli edifici scolastici (quasi 235mila euro), il ripristino delle centrali termiche e degli impianti elettrici del Comune, della biblioteca, del Polo tecnologico e delle scuole invasi da fango e acqua e degli impianti antincendio (oltre 250mila euro). C’è poi la parte che riguarda la viabilità, tra la posa e la messa in sicurezza e la prima ripulitura da pietre e fango (circa17mila euro) e soprattutto il ripristino delle strade e la messa in sicurezza dell’area di Montemagno, Forrottoli e Santonuovo (oltre 22mila euro) e a Tacinaia (altri 22mila eurocirca).

La frazione di Catena, che ha subito l’alluvione a causa del torrente Stella, ha richiesto lavori per liberare strade e piazze dai detriti, dal fango, dal materiale trasportato dall’esondazione, per un importo di quasi 32mila euro.

"Con questo anticipo che il Comune ha fatto sulle spese che poi il Governo tramite la Regione ci dovrà restituire, abbiamo potuto pagare le fatture di coloro che hanno lavorato, che altrimenti avrebbero riscosso tra sei mesi. Resta il problema che riguarda la strada di Lucciano – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e all’assetto idrogeologico Patrizio Mearelli –. Purtroppo, poichè quella strada ha due percorsi alternativi, uno da via Asiago e uno da Montorio, la legge non ci consente di inserirla nelle somme urgenze, come invece sarebbe stato se non ci fossero state altre modalità per raggiungere la frazione collinare. Tuttavia, come ha anticipato il sindaco Romiti al consiglio comunale, il lavoro verrà svolto entro l’estate, seguendo l’iter obbligatorio, con la progettazione dell’intervento e poi la gara per l’affidamento dei lavori".

Daniela Gori